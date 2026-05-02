Главная Харьков До -3 °C ночью: синоптики предупреждают харьковчан о заморозках

До -3 °C ночью: синоптики предупреждают харьковчан о заморозках

Дата публикации 2 мая 2026 18:28
До -3 °C ночью: синоптики предупреждают харьковчан о заморозках
Женщины идут под зонтом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове и области ночью 3 мая ожидаются сильные заморозки. Из-за этого синоптики объявили II уровень опасности, оранжевый. Днем температура будет постепенно подниматься.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз погоды на Харьковщине на ближайшие дни. Фото: скриншот из Telegram

Прогноз погоды в Харькове на 3 мая 2026 года

Завтра в Харькове ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Ночью 0...-2 °C, днем +13...+15 °C.

Прогноз погоды на Харьковщине на 3 мая 2026 года

В Харьковской области 3 мая будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Ночью 0...-3°C, днем +12...+17 °C.

Сообщение о штормовом предупреждении на Харьковщине на 3 мая. Фото: скриншот из Telegram

Прогноз погоды на Харьковщине на начало следующей недели

В понедельник, 4 мая, на Харьковщине ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Ночью +1...+6 °C, на поверхности почвы 0...-3 °C, днем +14...+19 °C. Уже 5 мая температура поднимется. Ночью до +9 °C, а днем до +22 °C.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что синоптики объявляли II уровень опасности из-за сильных заморозков в воздухе. Температура в регионе минувшей ночью падала до -3°, что представляет серьезную угрозу для будущего урожая.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове в воскресенье, 26 апреля, пронеслась мощная ветровая буря. Порывы ветра достигали 30 метров в секунду, которые повалили деревья, оборвали электролинии и повредили дома.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Лилия Швец
