До -3 °C ночью: синоптики предупреждают харьковчан о заморозках

В Харькове и области ночью 3 мая ожидаются сильные заморозки. Из-за этого синоптики объявили II уровень опасности, оранжевый. Днем температура будет постепенно подниматься.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз погоды в Харькове на 3 мая 2026 года

Завтра в Харькове ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Ночью 0...-2 °C, днем +13...+15 °C.

Прогноз погоды на Харьковщине на 3 мая 2026 года

В Харьковской области 3 мая будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Ночью 0...-3°C, днем +12...+17 °C.

Прогноз погоды на Харьковщине на начало следующей недели

В понедельник, 4 мая, на Харьковщине ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Ночью +1...+6 °C, на поверхности почвы 0...-3 °C, днем +14...+19 °C. Уже 5 мая температура поднимется. Ночью до +9 °C, а днем до +22 °C.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что синоптики объявляли II уровень опасности из-за сильных заморозков в воздухе. Температура в регионе минувшей ночью падала до -3°, что представляет серьезную угрозу для будущего урожая.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове в воскресенье, 26 апреля, пронеслась мощная ветровая буря. Порывы ветра достигали 30 метров в секунду, которые повалили деревья, оборвали электролинии и повредили дома.