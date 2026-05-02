До -3 °C вночі: синоптики попереджують харків’ян про заморозки

Жінки йдуть під парасолею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові та області вночі 3 травня очікуються сильні заморозки. Через це синоптики оголосили II рівень небезпечності, помаранчевий. Вдень температура поступово підніматиметься.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз погоди на Харківщині на найближчі дні. Фото: скриншот з Telegram

Прогноз погоди у Харкові на 3 травня 2026 року

Завтра у Харкові очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний, 3–8 м/с. Вночі 0…-2 °C, вдень +13...+15 °C.

Прогноз погоди на Харківщині на 3 травня 2026 року

У Харківській області 3 травня буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний, 3–8 м/с. Вночі 0…-3°C, вдень +12...+17 °C.

Повідомлення про штормове попередження на Харківщині на 3 травнч. Фото: скриншот з Telegram

Прогноз погоди на Харківщині на початок наступного тижня

У понеділок, 4 травня, на Харківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3–8 м/с. Вночі +1...+6 °C, на поверхні ґрунту 0…-3 °C, вдень +14...+19 °C. Уже 5 травня температура підніметься. Вночі до +9 °C, а вдень до +22 °C.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що синоптики оголошували II рівень небезпечності через сильні заморозки у повітрі. Температура в регіоні минулої ночі падала до -3°, що становить серйозну загрозу для майбутнього врожаю.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові в неділю, 26 квітня, пронеслася потужна вітрова буря. Пориви вітру сягали 30 метрів на секунду, які повалили дерева, обірвали електролінії та пошкодили будинки.