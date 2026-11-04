До минус 2 мороза будет на Харьковщине: прогноз на завтра
Облачная погода и заметное похолодание сохранятся в регионе из-за приближения зимних температур. В четверг, 5 ноября, в Харьковской области не прогнозируется значительных осадков, однако синоптики предупредили о порывистом западном ветре.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Прогноз для Харькова
В Харькове 5 ноября прогнозируется облачная погода без значительных осадков. Ветер западный, 9–14 м/с. Температура воздуха в областном центре ночью составит около 0°, а днем столбики термометров поднимутся до +4…+6° тепла.
Прогноз по области
На территории Харьковской области в четверг также ожидается облачная погода без значительных осадков. Ветер западной четверти со скоростью 9–14 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +3° тепла до -2° мороза, а днем воздух прогреется до +2…+7° тепла.
Прогноз на 6–9 ноября
В последующие дни в регионе сохранится облачная погода, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега:
- 6 ноября: облачно, пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северо-западный, 9–14 м/с. Ночью ожидается от 0 до +5° тепла, днём — +3…+8° тепла.
- 7 ноября: облачно с прояснениями, местами небольшие осадки (дождь, снег). Ветер северный, 7–12 м/с. Ночью прогнозируется от +2° тепла до -3° мороза, днём — 0…+5° тепла.
- 8 ноября: облачно с прояснениями, без значительных осадков. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Ночью будет от +1° тепла до -4° мороза, днём — +1…+6° тепла.
- 9 ноября: облачно с прояснениями, без значительных осадков. Ветер восточный, 5–10 м/с. Ночью ожидается от +3° тепла до -2° мороза, днём столбики термометров покажут +3…+8° тепла.
Климатические данные по Харькову
По многолетним наблюдениям метеорологов (с 1945 по 2025 год) климатическая картина на 4 ноября в Харькове выглядела следующим образом:
- Минимальная температура воздуха: 13,5° мороза, зафиксированная в 1979 году.
- Максимальная температура воздуха: 14,9° тепла, зафиксирована в 1967 году.
- Среднесуточная температура воздуха: 4,6° тепла (по норме 1991–2020 гг.).
Радиационный фон
По состоянию на утро 4 ноября радиационный фон на территории Харьковской области составляет:
- Харьков — 16 мкР/ч
- Золочев — 13 мкР/ч
- Богодухов — 13 мкР/ч
- Коломак — 14 мкР/ч
- Печенеги — 15 мкР/ч
- Слобожанское — 13 мкР/год
- Берестин — 14 мкР/год
- Лозова — 13 мкР/год
- Изюм — 14 мкР/ч
Все показатели находятся в пределах нормы (контрольный уровень радиационного фона составляет до 25 мкР/ч).
Как сообщали Новини.LIVE, опавшую листву в Харькове не нужно убирать повсеместно. На дорогах и спортивных площадках она мешает, а под деревьями может оставаться и постепенно перегнивать. Листья некоторых деревьев стоит собирать из-за вредителей, а остальные можно складывать в биокомпостеры и превращать в удобрение.
Также Новини.LIVE писали, что с наступлением холодов жители Харькова начнут получать обновленные счета за коммунальные услуги. Несмотря на отопительный сезон, государство сохранило действие моратория на повышение базовых тарифов для населения.