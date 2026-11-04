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Главная Харьков До минус 2 мороза будет на Харьковщине: прогноз на завтра

До минус 2 мороза будет на Харьковщине: прогноз на завтра

Ua ru
4 ноября 2026 18:21
Погода в Харькове 5 ноября: облачно, без осадков Новини.LIVE
Люди на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Облачная погода и заметное похолодание сохранятся в регионе из-за приближения зимних температур. В четверг, 5 ноября, в Харьковской области не прогнозируется значительных осадков, однако синоптики предупредили о порывистом западном ветре.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз для Харькова

В Харькове 5 ноября прогнозируется облачная погода без значительных осадков. Ветер западный, 9–14 м/с. Температура воздуха в областном центре ночью составит около 0°, а днем столбики термометров поднимутся до +4…+6° тепла.

Прогноз по области

На территории Харьковской области в четверг также ожидается облачная погода без значительных осадков. Ветер западной четверти со скоростью 9–14 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +3° тепла до -2° мороза, а днем воздух прогреется до +2…+7° тепла.

Прогноз на 6–9 ноября

В последующие дни в регионе сохранится облачная погода, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега:

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  • 6 ноября: облачно, пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северо-западный, 9–14 м/с. Ночью ожидается от 0 до +5° тепла, днём — +3…+8° тепла.
  • 7 ноября: облачно с прояснениями, местами небольшие осадки (дождь, снег). Ветер северный, 7–12 м/с. Ночью прогнозируется от +2° тепла до -3° мороза, днём — 0…+5° тепла.
  • 8 ноября: облачно с прояснениями, без значительных осадков. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Ночью будет от +1° тепла до -4° мороза, днём — +1…+6° тепла.
  • 9 ноября: облачно с прояснениями, без значительных осадков. Ветер восточный, 5–10 м/с. Ночью ожидается от +3° тепла до -2° мороза, днём столбики термометров покажут +3…+8° тепла.

Климатические данные по Харькову

По многолетним наблюдениям метеорологов (с 1945 по 2025 год) климатическая картина на 4 ноября в Харькове выглядела следующим образом:

  • Минимальная температура воздуха: 13,5° мороза, зафиксированная в 1979 году.
  • Максимальная температура воздуха: 14,9° тепла, зафиксирована в 1967 году.
  • Среднесуточная температура воздуха: 4,6° тепла (по норме 1991–2020 гг.).

Радиационный фон

По состоянию на утро 4 ноября радиационный фон на территории Харьковской области составляет:

  • Харьков — 16 мкР/ч
  • Золочев — 13 мкР/ч
  • Богодухов — 13 мкР/ч
  • Коломак — 14 мкР/ч
  • Печенеги — 15 мкР/ч
  • Слобожанское — 13 мкР/год
  • Берестин — 14 мкР/год
  • Лозова — 13 мкР/год
  • Изюм — 14 мкР/ч

Все показатели находятся в пределах нормы (контрольный уровень радиационного фона составляет до 25 мкР/ч).

Как сообщали Новини.LIVE, опавшую листву в Харькове не нужно убирать повсеместно. На дорогах и спортивных площадках она мешает, а под деревьями может оставаться и постепенно перегнивать. Листья некоторых деревьев стоит собирать из-за вредителей, а остальные можно складывать в биокомпостеры и превращать в удобрение.

Также Новини.LIVE писали, что с наступлением холодов жители Харькова начнут получать обновленные счета за коммунальные услуги. Несмотря на отопительный сезон, государство сохранило действие моратория на повышение базовых тарифов для населения.

Харьков Харьковская область Новости Харькова прогноз погоды погода в Харькове
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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