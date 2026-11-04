Люди на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Облачная погода и заметное похолодание сохранятся в регионе из-за приближения зимних температур. В четверг, 5 ноября, в Харьковской области не прогнозируется значительных осадков, однако синоптики предупредили о порывистом западном ветре.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз для Харькова

В Харькове 5 ноября прогнозируется облачная погода без значительных осадков. Ветер западный, 9–14 м/с. Температура воздуха в областном центре ночью составит около 0°, а днем столбики термометров поднимутся до +4…+6° тепла.

Прогноз по области

На территории Харьковской области в четверг также ожидается облачная погода без значительных осадков. Ветер западной четверти со скоростью 9–14 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +3° тепла до -2° мороза, а днем воздух прогреется до +2…+7° тепла.

Прогноз на 6–9 ноября

В последующие дни в регионе сохранится облачная погода, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега:

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6 ноября: облачно, пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северо-западный, 9–14 м/с. Ночью ожидается от 0 до +5° тепла, днём — +3…+8° тепла.

7 ноября: облачно с прояснениями, местами небольшие осадки (дождь, снег). Ветер северный, 7–12 м/с. Ночью прогнозируется от +2° тепла до -3° мороза, днём — 0…+5° тепла.

8 ноября: облачно с прояснениями, без значительных осадков. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Ночью будет от +1° тепла до -4° мороза, днём — +1…+6° тепла.

9 ноября: облачно с прояснениями, без значительных осадков. Ветер восточный, 5–10 м/с. Ночью ожидается от +3° тепла до -2° мороза, днём столбики термометров покажут +3…+8° тепла.

Климатические данные по Харькову

По многолетним наблюдениям метеорологов (с 1945 по 2025 год) климатическая картина на 4 ноября в Харькове выглядела следующим образом:

Минимальная температура воздуха: 13,5° мороза, зафиксированная в 1979 году.

Максимальная температура воздуха: 14,9° тепла, зафиксирована в 1967 году.

Среднесуточная температура воздуха: 4,6° тепла (по норме 1991–2020 гг.).

Радиационный фон

По состоянию на утро 4 ноября радиационный фон на территории Харьковской области составляет:

Харьков — 16 мкР/ч

Золочев — 13 мкР/ч

Богодухов — 13 мкР/ч

Коломак — 14 мкР/ч

Печенеги — 15 мкР/ч

Слобожанское — 13 мкР/год

Берестин — 14 мкР/год

Лозова — 13 мкР/год

Изюм — 14 мкР/ч

Все показатели находятся в пределах нормы (контрольный уровень радиационного фона составляет до 25 мкР/ч).

Как сообщали Новини.LIVE, опавшую листву в Харькове не нужно убирать повсеместно. На дорогах и спортивных площадках она мешает, а под деревьями может оставаться и постепенно перегнивать. Листья некоторых деревьев стоит собирать из-за вредителей, а остальные можно складывать в биокомпостеры и превращать в удобрение.

Также Новини.LIVE писали, что с наступлением холодов жители Харькова начнут получать обновленные счета за коммунальные услуги. Несмотря на отопительный сезон, государство сохранило действие моратория на повышение базовых тарифов для населения.