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Головна Харків До мінус 2 морозу буде на Харківщині: прогноз на завтра

До мінус 2 морозу буде на Харківщині: прогноз на завтра

Ua ru
4 листопада 2026 18:21
Погода у Харкові 5 листопада: хмарно та без опадів Новини.LIVE
Люди на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Хмарна погода та відчутне похолодання утримуватимуться в регіоні через наближення зимових температур. У четвер, 5 листопада, на Харківщині не прогнозують істотних опадів, проте синоптики попередили поривчастий західний вітер.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз для Харкова

У Харкові 5 листопада прогнозується хмарна погода без істотних опадів. Вітер західної чверті, 9–14 м/с. Температура повітря в обласному центрі вночі становитиме близько 0°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +4…+6° тепла.

Прогноз по області

На території Харківської області у четвер також очікується хмарна погода без істотних опадів. Вітер західної чверті зі швидкістю 9–14 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +3° тепла до -2° морозу, а вдень повітря прогріється до +2…+7° тепла.

Прогноз на 6–9 листопада

У наступні дні в регіоні утримається хмарна погода, подекуди пройдуть невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу: 

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  • 6 листопада: хмарно, пройдуть невеликі опади (дощ, мокрий сніг). Вітер північно-західний, 9–14 м/с. Вночі очікується від 0 до +5° тепла, вдень — +3…+8° тепла. 
  • 7 листопада: хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади (дощ, сніг). Вітер північний, 7–12 м/с. Вночі прогнозують від +2° тепла до -3° морозу, вдень — 0…+5° тепла. 
  • 8 листопада: хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Вночі буде від +1° тепла до -4° морозу, вдень — +1…+6° тепла. 
  • 9 листопада: хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер східний, 5–10 м/с. Вночі очікується від +3° тепла до -2° морозу, вдень стовпчики термометрів покажуть +3…+8° тепла.

Кліматичні дані по Харкову

За багаторічними спостереженнями метеорологів (з 1945 по 2025 рік), кліматична картина на 4 листопада у Харкові виглядала так: 

  • Мінімальна температура повітря: 13,5° морозу зафіксована у 1979 році. 
  • Максимальна температура повітря: 14,9° тепла зафіксована у 1967 році. 
  • Середньодобова температура повітря: 4,6° тепла (за нормою 1991–2020 рр.).

Радіаційний фон

Станом на ранок 4 листопада радіаційний фон на території Харківщини становить:

  • Харків — 16 мкР/год 
  • Золочів — 13 мкР/год 
  • Богодухів — 13 мкР/год 
  • Коломак — 14 мкР/год 
  • Печеніги — 15 мкР/год 
  • Слобожанське — 13 мкР/год 
  • Берестин — 14 мкР/год 
  • Лозова — 13 мкР/год 
  • Ізюм — 14 мкР/год

Усі показники перебувають у межах норми (контрольний рівень радіаційного фону становить до 25 мкР/год).

Як повідомляли Новини.LIVE, опале листя у Харкові не потрібно прибирати всюди. На дорогах і спортивних майданчиках воно заважає, а під деревами може залишатися та поступово перегнивати. Листя деяких дерев варто збирати через шкідників, а решту можна складати у біокомпостери та перетворювати на добриво.

Також Новини.LIVE писали, що з початком холодів жителі Харкова почнуть отримувати оновлені платіжки за комунальні послуги. Попри опалювальний сезон, держава зберегла дію мораторію на підвищення базових тарифів для населення.

Харків Харківська область Новини Харкова прогноз погоди погода в Харкові
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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