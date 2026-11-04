Люди на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Хмарна погода та відчутне похолодання утримуватимуться в регіоні через наближення зимових температур. У четвер, 5 листопада, на Харківщині не прогнозують істотних опадів, проте синоптики попередили поривчастий західний вітер.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз для Харкова

У Харкові 5 листопада прогнозується хмарна погода без істотних опадів. Вітер західної чверті, 9–14 м/с. Температура повітря в обласному центрі вночі становитиме близько 0°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +4…+6° тепла.

Прогноз по області

На території Харківської області у четвер також очікується хмарна погода без істотних опадів. Вітер західної чверті зі швидкістю 9–14 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +3° тепла до -2° морозу, а вдень повітря прогріється до +2…+7° тепла.

Прогноз на 6–9 листопада

У наступні дні в регіоні утримається хмарна погода, подекуди пройдуть невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу:

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6 листопада: хмарно, пройдуть невеликі опади (дощ, мокрий сніг). Вітер північно-західний, 9–14 м/с. Вночі очікується від 0 до +5° тепла, вдень — +3…+8° тепла.

7 листопада: хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади (дощ, сніг). Вітер північний, 7–12 м/с. Вночі прогнозують від +2° тепла до -3° морозу, вдень — 0…+5° тепла.

8 листопада: хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Вночі буде від +1° тепла до -4° морозу, вдень — +1…+6° тепла.

9 листопада: хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер східний, 5–10 м/с. Вночі очікується від +3° тепла до -2° морозу, вдень стовпчики термометрів покажуть +3…+8° тепла.

Кліматичні дані по Харкову

За багаторічними спостереженнями метеорологів (з 1945 по 2025 рік), кліматична картина на 4 листопада у Харкові виглядала так:

Мінімальна температура повітря: 13,5° морозу зафіксована у 1979 році.

Максимальна температура повітря: 14,9° тепла зафіксована у 1967 році.

Середньодобова температура повітря: 4,6° тепла (за нормою 1991–2020 рр.).

Радіаційний фон

Станом на ранок 4 листопада радіаційний фон на території Харківщини становить:

Харків — 16 мкР/год

Золочів — 13 мкР/год

Богодухів — 13 мкР/год

Коломак — 14 мкР/год

Печеніги — 15 мкР/год

Слобожанське — 13 мкР/год

Берестин — 14 мкР/год

Лозова — 13 мкР/год

Ізюм — 14 мкР/год

Усі показники перебувають у межах норми (контрольний рівень радіаційного фону становить до 25 мкР/год).

Як повідомляли Новини.LIVE, опале листя у Харкові не потрібно прибирати всюди. На дорогах і спортивних майданчиках воно заважає, а під деревами може залишатися та поступово перегнивати. Листя деяких дерев варто збирати через шкідників, а решту можна складати у біокомпостери та перетворювати на добриво.

Також Новини.LIVE писали, що з початком холодів жителі Харкова почнуть отримувати оновлені платіжки за комунальні послуги. Попри опалювальний сезон, держава зберегла дію мораторію на підвищення базових тарифів для населення.