Доходы от 10 млн грн: сколько бизнесменов на Харьковщине

Люди идут по улице в Харькове. Фото: скриншот из видео

В Харьковской области насчитали более 4000 предпринимателей с доходом от 10 млн грн в год. По этому показателю регион занял четвертое место в Украине, уступив Киеву, Днепропетровщине и Львовщине.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на аналитический сервис Опендатабот.

Рейтинг бизнесменов. Фото: скриншот с Опендатабот

Сколько миллионеров на Харьковщине

Харьковщина стала четвертой с показателем 4478 предпринимателей. Пятую позицию заняла Одесская область. Больше всего крупных предпринимателей зарегистрировано в Киеве — 16 230 человек. Второе место заняла Днепропетровская область с 7204 бизнесменами, третье — Львовская область с 5878. Среди участников рейтинга преобладают мужчины — 72%. Доля женщин составляет 28%.

Как изменился рейтинг за год

За год структура списка по всей Украине существенно обновилась. Из рейтинга выбыли 9122 участника, зато добавилось 15 450 новых. Чистый рост составил 6328 предпринимателей. Лишь 21 участник сохранил предыдущую позицию. При этом 37% поднялись в рейтинге, а 42% потеряли места.

Всего в Украине сейчас зафиксировано около 74 тысяч бизнесменов, чьи компании ежегодно генерируют от 10 млн грн дохода и регулярно подают финансовую отчетность. Это примерно каждый пятый предприниматель среди тех, кто отчитался за год.

