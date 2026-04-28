Доходи від 10 млн грн: скільки бізнесменів на Харківщині

Люди йдуть вулицею в Харкові. Фото: скриншот з відео

У Харківській області нарахували понад 4000 підприємців із доходом від 10 млн грн на рік. За цим показником регіон посів четверте місце в Україні, поступившись Києву, Дніпропетровщині та Львівщині.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на аналітичний сервіс Опендатабот.

Рейтинг бізнесменів. Фото: скриншот з Опендатабот

Скільки мільйонерів на Харківщині

Харківщина стала четвертою з показником 4478 підприємців. П’яту позицію посіла Одеська область. Найбільше великих підприємців зареєстровано у Києві — 16 230 осіб. Друге місце посіла Дніпропетровська область із 7204 бізнесменами, третє — Львівська область із 5878. Серед учасників рейтингу переважають чоловіки — 72%. Частка жінок становить 28%.

Як змінився рейтинг за рік

За рік структура списку по всій Україні суттєво оновилася. Із рейтингу вибули 9122 учасники, натомість додалося 15 450 нових. Чисте зростання склало 6328 підприємців. Лише 21 учасник зберіг попередню позицію. При цьому 37% піднялися в рейтингу, а 42% втратили місця.

Загалом в Україні наразі зафіксовано близько 74 тисяч бізнесменів, чиї компанії щороку генерують від 10 млн грн доходу та регулярно подають фінансову звітність. Це приблизно кожен п’ятий підприємець серед тих, хто прозвітував за рік.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що мер міста Харкова, Ігор Терехов, подякував усім, хто доклався до відтермінування ПДВ для ФОП. На його переконання, рішення правильне, тому що воно людяне. Адже завдання держави під час війни — давати надійну опору людям. Натомість впроваджувати ПДВ для малих підприємців зараз — те саме, що вибити у мільйонів українських сімей землю з-під ніг.

Також Новини.LIVE писали, що попри складну ситуацію в енергосистемі, з 1 травня вартість комунальних послуг для жителів Харкова залишиться на тому ж рівні, що у квітні. Міська влада продовжує забезпечувати безкоштовний проїзд у муніципальному транспорті.