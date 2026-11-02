Антидроновые сетки в Изюмском районе. Фото иллюстративное: Mediaport

В Малоданиловской общине Харьковской области российские FPV-дроны атаковали грузовики специального назначения. За два часа было зафиксировано два попадания вблизи одного из населенных пунктов, одно из них — на автобусной остановке. В результате удара погиб работник. Жителей призвали воздержаться от поездок по этой дороге без крайней необходимости.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Малоданиловской общины Александра Гололобова.

Реклама

Сообщение о ударах с помощью дронов. Скриншот из Telegram

Удар по спецтранспорту

В течение двух часов в Малоданиловской общине зафиксировали два попадания FPV-дронов в грузовые автомобили спецтранспорта. Один из ударов произошел непосредственно на автобусной остановке. К сожалению, в результате атаки погиб работник спецтранспорта . Родным и близким погибшего выразили соболезнования.

Опасная дорога

В общине предупреждают о росте опасности на дороге Дергачи — Пятихатки. Атаки на транспортные средства продолжаются.

"Дорога Дергачи — Пятихатки становится всё опаснее. Мы видим, что атаки на транспортные средства продолжаются, а риски для водителей и пассажиров растут", — написал Глобов.

Читайте также:

Жителей призывают по возможности не пользоваться этой дорогой без крайней необходимости. Также рекомендуют не задерживаться на открытых участках и следить за обстановкой безопасности.

Нападение на Приморское

В Приморском число пострадавших в результате российского нападения возросло до восьми человек. Медицинскую помощь оказали двум мужчинам и шести женщинам. Все они перенесли острую стрессовую реакцию.

Удар по Изюму

В Изюме число пострадавших в результате российского нападения возросло до 19 человек. Ранения получили 11 человек, среди них — 14-летняя девочка. Семеро пострадавших были доставлены в больницу. Еще восемь человек, в том числе 11-летний мальчик, получили острую стрессовую реакцию. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове после ударов россиян повреждены 39 жилых домов в двух районах города. Наибольшие разрушения зафиксированы в Основянском районе, который оккупанты атаковали ночью 31 октября. В Новобаварском районе коммунальщики до сих пор устраняют последствия предыдущего обстрела. В домах выбиты окна и повреждены крыши.

Также Новини.LIVE сообщали, что 31 октября россияне нанесли удар управляемой авиабомбой по сельскохозяйственному предприятию в селе Аркадовка Купянского района Харьковской области. В результате обстрела вспыхнул пожар, который уничтожил урожай подсолнечника и повредил зернохранилище. К счастью, обошлось без пострадавших.