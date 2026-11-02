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Головна Харків Дорога Дергачі — П'ятихатки на Харківщині небезпечна: обстріли РФ

Дорога Дергачі — П'ятихатки на Харківщині небезпечна: обстріли РФ

Ua ru
2 листопада 2026 15:49
FPV-дрони росіян атакували спецтранспорт на Харківщині Mediaport
Антидронові сітки на Ізюмщині. Фото ілюстративне: Mediaport

У Малоданилівській громаді Харківської області російські FPV-дрони атакували вантажівки спеціального транспорту. За дві години зафіксували два влучання поблизу одного з населених пунктів, одне з них — на автобусній зупинці. Унаслідок удару загинув працівник. Жителів закликали утриматися від поїздок цією дорогою без нагальної потреби.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Малоданилівської громади Олександра Гололобова.

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Удари дронами по спецтранспорту
Повідомлення про улари дронами. скриншот із Telegram

Удар по спецтранспорту

Протягом двох годин у Малоданилівській громаді зафіксували два влучання FPV-дронів у вантажні автомобілі спеціального транспорту. Один із ударів стався безпосередньо на автобусній зупинці. На жаль, унаслідок атаки загинув працівник спецтранспорту. Рідним і близьким загиблого висловили співчуття.

Небезпечна дорога

У громаді попереджають про зростання небезпеки на дорозі Дергачі — П’ятихатки. Атаки на транспортні засоби продовжуються.

"Дорога Дергачі — П’ятихатки стає дедалі небезпечнішою. Ми бачимо, що атаки на транспортні засоби продовжуються, а ризики для водіїв та пасажирів зростають", — написав Глобов.

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Мешканців закликають за можливості не користуватися цією дорогою без нагальної потреби. Також рекомендують не затримуватися на відкритих ділянках і стежити за безпековою ситуацією.

Атака на Приморське

У Приморському кількість постраждалих унаслідок російської атаки зросла до восьми людей. Медичну допомогу надали двом чоловікам і шістьом жінкам. Усі вони зазнали гострої реакції на стрес.

Удар по Ізюму

В Ізюмі кількість постраждалих унаслідок російської атаки зросла до 19 людей. Поранень зазнали 11 осіб, серед них — 14-річна дівчинка. Сімох постраждалих доправили до лікарні. Ще восьмеро людей, зокрема 11-річний хлопчик, отримали гостру реакцію на стрес. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові після ударів росіян пошкоджено 39 житлових будинків у двох районах міста. Найбільше руйнувань зафіксували в Основ'янському районі, який окупанти атакували вночі 31 жовтня. У Новобаварському районі комунальники досі усувають наслідки попереднього обстрілу. У будинках вибиті вікна та пошкоджені покрівлі.

Також Новини.LIVE писали, що 31 жовтня, росіяни вдарили керованою авіабомбою по сільськогосподарському підприємству в селі Аркадівка Куп'янського району Харківщини. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа, яка знищила врожай соняшнику та пошкодила зерносховище. На щастя, обійшлося без постраждалих.

дороги Харківська область Новини Харкова атака FPV-дрони
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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