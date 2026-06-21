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Главная Харьков Достают до окраин Харькова: РФ атакует дронами по оптоволокне

Достают до окраин Харькова: РФ атакует дронами по оптоволокне

Ua ru
Дата публикации 21 июня 2026 11:59
Дроны на оптоволокне под Харьковом: новая угроза со стороны РФ
Российский дрон на оптоволокне. Иллюстративное фото: Сергей Флеш/Telegram

Российские войска не прекращают атаковать Харьковскую область и используют для этого различные типы беспилотников. Украинские защитники фиксируют активность вражеских дронов и ищут способы противодействия новым угрозам. По словам военных, на Харьковском направлении противник наращивает применение дронов на оптоволокне.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал начальник штаба батальона беспилотных систем 58 ОМПБр Георгий Хвистани с позывным "Армани", передает Новини.LIVE.

Дроны на оптоволокне

На Харьковском направлении российское подразделение "Рубикон" использует дроны на оптоволокне, которые могут работать на расстоянии 40–45 километров от линии боевого столкновения. По словам начальника штаба батальона беспилотных систем 58-й ОМПБр Георгия Хвистани с позывным "Армани", такие беспилотники способны долетать даже до окружной Харькова. Военный отметил, что россияне активно развивают направление применения БПЛА на оптоволокне и все чаще используют их при нанесении ударов.

"Враг действительно усовершенствовался в сфере применения БПЛА на оптоволокне. Мы видим, как он расширяет масштабы и всё чаще переходит в своих ударах именно на оптику", — рассказал Хвистани.

Как противодействовать

Такие дроны имеют особенность — средства радиоэлектронной борьбы не могут воздействовать на них из-за способа управления. Поэтому украинские военные делают ставку на своевременное обнаружение и физическое уничтожение беспилотников или их кабелей.

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"Нам необходимо своевременно обнаруживать такие дроны с помощью устройств, таких как акустические датчики, и физически уничтожать либо сам дрон, либо оптоволоконный кабель", — пояснил пресс-секретарь.

Замедление наступления

Удары по логистическим узлам оккупантов существенно снизили интенсивность их штурмовых действий. В частности, такая тенденция фиксируется на Северо-Слобожанском участке фронта, сообщил начальник штаба батальона беспилотных систем 58-й ОМПБр Георгий Хвистани по позывному "Армани". По его словам, разрушение логистических цепей лишает врага возможности оперативно подвозить снаряды, провиант и вывозить раненых.

"Сейчас главная задача на тактическом уровне, которую мы реализовали уже много месяцев назад, — полностью парализовать движение российского транспорта и наземных роботизированных комплексов вглубь на 20–30 километров", — подчеркнул «Армани».

Уничтожение техники

Силы обороны Украины продолжают успешно уничтожать боевую технику оккупантов в Харьковской области, блокируя попытки врага укрепить передовые рубежи. На этот раз под прицел защитников попал российский танк, который вел огонь по украинским позициям на севере региона, а после выполнения задания попытался отступить в тыловую зону.

Маршрут отступления вражеской тяжелой бронетехники оперативно зафиксировали операторы аэроразведки. Вскоре по обнаруженному объекту нанесли удар беспилотники FPV с оптоволоконным управлением, поразив точно моторно-трансмиссионное отделение. От мощного взрыва машина мгновенно загорелась, после чего произошла детонация снарядов. Оккупационная бронемашина была сожжена дотла.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска продолжают атаковать в Харьковской области, хотя на отдельных участках фронта их активность постепенно снижается. В то же время ситуация остается нестабильной, ведь периодически количество штурмовых действий возрастает. Украинские защитники продолжают выявлять и уничтожать силы противника еще до начала новых атак.

Также Новини.LIVE писали, что российские войска продолжают обстреливать Оскол и другие населенные пункты общины управляемыми авиабомбами и беспилотниками. Особенностью последних атак стало применение дронов Ланцет против транспорта. Под ударом оказалась автомобильная дорога из Изюма в Оскол, которая ранее не была основной целью таких атак.

Харьков ситуация на фронте наступление
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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