Дрони на оптоволокні біля Харкова: нова загроза від РФ

Російський дрон на оптоволокні. Фото ілюстративне: Сергій Флеш/Telegram

Російські війська не припиняють атакувати Харківщину та використовують для цього різні типи безпілотників. Українські захисники фіксують активність ворожих дронів і шукають способи протидії новим загрозам. За словами військових, на Харківському напрямку противник нарощує застосування дронів на оптоволокні.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів начальник штабу батальйону безпілотних систем 58 ОМПБр Георгій Хвістані із позивним "Армані", передає Новини.LIVE.

Дрони на оптоволокні

На Харківському напрямку російський підрозділ "Рубікон" використовує дрони на оптоволокні, які можуть працювати на відстані 40–45 кілометрів від лінії бойового зіткнення. За словами начальника штабу батальйону безпілотних систем 58-ї ОМПБр Георгія Хвістані із позивним "Армані", такі безпілотники здатні долітати навіть до окружної Харкова. Військовий зазначив, що росіяни активно розвивають напрям застосування БпЛА на оптоволокні та все частіше використовують їх під час ударів.

"Ворог дійсно виріс у сфері застосування БпЛА на оптоволокні. Ми бачимо, як він масштабується і все більше переходить у своїх ударах саме на оптиці", — розповів Хвістані.

Як протидіяти

Такі дрони мають особливість — засоби радіоелектронної боротьби не можуть впливати на них через спосіб керування. Тому українські військові роблять ставку на своєчасне виявлення та фізичне знищення безпілотників або їхніх кабелів.

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"Нам потрібно своєчасне виявлення таких дронів за допомогою пристроїв, таких як акустичні датчики, і фізичне знищення або самого дрону, або оптоволоконного кабелю", — пояснив речник.

Уповільнення наступу

Удари по логістичних вузлах окупантів суттєво знизили інтенсивність їхніх штурмових дій. Зокрема, така тенденція фіксується на Північно-Слобожанському відтинку фронту, повідомив начальник штабу батальйону безпілотних систем 58-ї ОМПБр Георгій Хвістані на позивний "Армані". За його словами, руйнування логістичних ланцюгів позбавляє ворога можливості оперативно підвозити снаряди, провізію та вивозити поранених.

"Зараз головне завдання на тактичному рівні, яке ми впровадили вже багато місяців тому — повністю паралізувати рух російського транспорту та наземних роботизованих комплексів углиб на 20–30 кілометрів", — наголосив "Армані".

Ліквідація техніки

Сили оборони України продовжують успішно утилізувати бойову техніку окупантів у Харківській області, блокуючи намагання ворога зміцнити передові рубежі. Цього разу під приціл захисників потрапив російський танк, який вів вогонь по українських позиціях на півночі регіону, а після виконання завдання спробував відійти в тилову зону.

Шлях відступу ворожої важкої бронетехніки оперативно зафіксували оператори аеророзвідки. Невдовзі по виявленому об'єкту відпрацювали безпілотники FPV на оптоволоконному керуванні, поціливши точно в моторно-трансмісійне відділення. Від потужного вибуху машина миттєво спалахнула, після чого відбулася детонація снарядів. Окупаційну бронемашину випалено вщент.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська продовжують атакувати на Харківщині, хоча на окремих ділянках фронту їхня активність поступово знижується. Водночас ситуація залишається нестабільною, адже періодично кількість штурмових дій зростає. Українські захисники продовжують виявляти та знищувати сили противника ще до початку нових атак.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська продовжують обстрілювати Оскіл та інші населені пункти громади керованими авіабомбами та безпілотниками. Особливістю останніх атак стало застосування дронів "Ланцет" проти транспорту. Під ударом опинилася автомобільна дорога з Ізюма до Осколу, яка раніше не була основною ціллю таких атак.