Погода в Харьковской области 19–23 июня: грозы и жара до +30

Люди в парке Харькова. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Погода в Харьковской области готовит переменчивые июньские сюрпризы. Несмотря на периодические дожди и грозы, лето уверенно удерживает свои позиции. Стрелки термометров будут постепенно подниматься вверх.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз погоды на 19 июня

В пятницу, 19 июня, в регионе ожидается переменная облачность с северо-западным ветром, скорость которого составит 5–10 м/с. По области ночью осадков не предвидится, а температура воздуха будет колебаться от +10 до +15°. Однако уже днём местами пройдёт небольшой кратковременный дождь, кое-где прогремит гроза, а воздух прогреется до комфортных +20…+25°. В Харькове ночная температура опустится до +12…+14° при сухой погоде, а днём синоптики также прогнозируют небольшой кратковременный дождь и около +22…+24°.

Уровень пожарной опасности в регионе

На фоне влажной и облачной погоды ситуация с пожарной опасностью в области остается неоднородной и контрастной. Согласно данным синоптиков на 19 июня, уровень опасности существенно различается в зависимости от района. Наиболее тревожная ситуация наблюдается в Харькове и Золочеве, где объявлен пятый класс чрезвычайной пожарной опасности. Высокий четвертый класс зафиксирован в Коломаке, тогда как средний уровень угрозы ожидается в Слобожанском, Изюме и Лозовой. Гораздо спокойнее обстановка в Богодухове и Берестине, где сохраняется низкий класс опасности, а для Купянска и Великого Бурлука угроза пока минимальна или отсутствует вовсе.

Прогноз погоды на 20–33 июня ​

В дальнейшем погода будет оставаться изменчивой, однако сохранит тенденцию к потеплению:

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​20 июня: переменная облачность. Ночью без осадков (+11…+16°), а днём пройдёт небольшой кратковременный дождь, местами с грозой. Температура поднимется до +21…+26°.

​21 июня: ожидается сухой и солнечный день без осадков. Ветер северный, 7–12 м/с. Температура воздуха: ночью +11…+16°, днём — до +21…+26°.

​22 июня: облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днём — кратковременные дожди и грозы. Воздух начнёт прогреваться сильнее: ночью +12…+17°, днём — +23…+28°.

​23 июня: в регионе сохранится облачная погода с прояснениями, местами снова пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. Станет по-настоящему жарко: ночью +13…+18°, а днем столбики термометров достигнут +25…+30°.

Как сообщали Новини.LIVE, жители Харькова, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, могут получить бесплатную сезонную одежду и другие необходимые вещи. Помощь оказывается в пункте "Помоги ближнему", который работает на базе территориального центра Основянского района. С начала года поддержкой уже воспользовались более ста человек. Среди получателей помощи — переселенцы, пожилые люди и лица с инвалидностью.

Также Новини.LIVE сообщали, что «Укрзализныця» объявила о запуске регионального поезда № 854/853 Днепр — Харьков — Днепр. Новый рейс начнет курсировать с 19 июня. В компании отмечают, что маршрут станет удобным для пассажиров, которые планируют деловые поездки, учебу или решение личных дел в течение одного дня.