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Головна Харків Дощ та літнє тепло: прогноз погоди у Харкові на завтра

Дощ та літнє тепло: прогноз погоди у Харкові на завтра

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Дата публікації: 18 червня 2026 18:32
Погода на Харківщині 19–23 червня: грози та спека до +30
Люди у парку Харкова. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Погода на Харківщині готує мінливі червневі сюрпризи. Попри періодичні дощі та грози, літо впевнено тримає свої позиції. Стовпчики термометрів поступово повзтимуть угору.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 19 червня

У п'ятницю, 19 червня, у регіоні очікується мінлива хмарність з північно-західним вітром, швидкість якого становитиме 5–10 м/с. По області вночі опадів не передбачається, а температура повітря коливатиметься від +10 до +15°. Проте вже вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ, подекуди прогримить гроза, а повітря прогріється до комфортних +20…+25°. У Харкові нічна температура опуститься до +12…+14° за сухої погоди, а вдень синоптики також прогнозують невеликий короткочасний дощ та близько +22…+24°.

Рівень пожежної небезпеки в регіоні

Разом із вологою та хмарною погодою ситуація з пожежною загрозою в області залишається неоднорідною та контрастною. Згідно з даними синоптиків на 19 червня, рівень небезпеки суттєво різниться залежно від району. Найбільш тривожна ситуація спостерігається у Харкові та Золочеві, де оголошено п'ятий клас надзвичайної пожежної небезпеки. Високий четвертий клас зафіксовано у Коломаці, тоді як середній рівень загрози очікується у Слобожанському, Ізюмі та Лозовій. Набагато спокійніша ситуація у Богодухові та Берестині, де тримається низький клас небезпеки, а для Куп'янська та Великого Бурлука загроза наразі мінімальна або відсутня взагалі.

Прогноз погоди на 20–33 червня ​

Надалі погода залишатиметься динамічною, проте збереже тенденцію до потепління: 

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  • ​20 червня: мінлива хмарність. Вночі без опадів (+11…+16°), а вдень пройде невеликий короткочасний дощ, місцями з грозою. Температура підніметься до +21…+26°. 
  • ​21 червня: очікується сухий та сонячний день без опадів. Вітер північний, 7–12 м/с. Температура повітря: вночі +11…+16°, вдень — до +21…+26°. 
  • ​22 червня: хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень — короткочасні дощі та грози. Повітря почне прогріватися сильніше: вночі +12…+17°, вдень — +23…+28°.
  • ​23 червня: у регіоні збережеться хмарна погода з проясненнями, місцями знову пройдуть короткочасні дощі та прогримлять грози. Стане по-справжньому спекотно: вночі +13…+18°, а вдень стовпчики термометрів сягнуть +25…+30°.

Як повідомляли Новини.LIVE, жителі Харкова, які опинилися у складних життєвих обставинах, можуть отримати безкоштовний сезонний одяг та інші необхідні речі. Допомогу надають у пункті "Допоможи ближньому", який працює на базі територіального центру Основ’янського району. Від початку року підтримкою вже скористалися понад сто людей. Серед отримувачів допомоги — переселенці, люди похилого віку та особи з інвалідністю.

Також Новини.LIVE писали, що Укрзалізниця повідомила про запуск регіонального поїзда №854/853 Дніпро — Харків — Дніпро. Новий рейс почне курсувати з 19 червня. У компанії зазначають, що маршрут стане зручним для пасажирів, які планують ділові поїздки, навчання або вирішення особистих справ протягом одного дня.

Харків прогноз погоди погода в Харкові
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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