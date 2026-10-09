Погода в Харькове 10 октября: ночной дождь и потепление

Люди в парке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Выходные в Харьковской области начнутся с ночного дождя и порывистого ветра, однако день обещает быть довольно комфортным и без значительных осадков. В субботу, 10 октября, в регионе сохранится умеренно тёплая погода, а уже в начале следующей недели синоптики прогнозируют настоящий всплеск осеннего тепла — столбики термометров поднимутся до +25°.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз на 10 октября

В субботу в Харьковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь, однако день пройдет без существенных осадков. Ветер будет западного направления со скоростью 9–14 м/с.

По области: температура воздуха ночью составит +8…+13°, а днем воздух прогреется до +16…+21°.

В Харькове: ночная температура будет в пределах +11…+13°, также возможен небольшой дождь. Днём ожидается погода без значительных осадков, а температура воздуха поднимется до +16…+18°.

Пожарная опасность в регионе

Из-за отсутствия обильных осадков уровень пожарной опасности в области достиг критических отметок. Согласно данным синоптиков, на 10 октября чрезвычайная (пятая) пожарная опасность объявлена почти на всей территории Харьковской области — в частности, в Харькове, Золочеве, Богодухове, Коломаке, Слобожанском, Берестине, Лозовой и Изюме. В Великом Бурлуке и Купянске данные на карте отсутствуют, однако спасатели призывают всех жителей региона быть максимально осторожными с огнем на открытых территориях.

Прогноз на 11–18 октября

В ближайшие дни Харьковскую область ожидают колебания температур — от значительного потепления до осеннего похолодания с дождями:

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11 октября: переменная облачность, без значительных осадков. Ветер южный, 5–10 м/с. Ночная температура составит +5…+10°, днём — комфортные +18…+23°.

12 октября: очередной всплеск тепла — переменная облачность, без значительных осадков. Ветер ночью южный, 5–10 м/с, днём северный, 7–12 м/с. Ночью прогнозируют +8…+13°, а днём столбики термометров достигнут по-настоящему летних +20…+25°.

13 октября: облачно с прояснениями, без значительных осадков. Ветер северный, 9–14 м/с. Ночная температура — +7…+12°, днем ожидается +17…+22°.

14 октября: значительное похолодание и дожди. Облачная погода, небольшой дождь. Ветер северный, 9–14 м/с. Ночью будет +7…+12°, а днем температура не поднимется выше +13…+18°.

15–18 октября: по предварительному прогнозу Украинского гидрометцентра, 15–16 октября сохранится преимущественно сухая погода, а 17–18 октября ожидаются периодические дожди. Ночные показатели составят +5…+12°, а дневные — +10…+17°.

Как сообщали Новини.LIVE, опавшую листву в Харькове не нужно убирать повсеместно. На дорогах и спортивных площадках она мешает, а под деревьями может оставаться и постепенно перегнивать. Листья некоторых деревьев стоит собирать из-за вредителей, а остальные можно складывать в биокомпостеры и превращать в удобрение.

Также Новини.LIVE писали, что в октябре харьковчан ждет ряд изменений в тарифах, социальных выплатах и начислении субсидий. Наиболее заметно изменится стоимость холодной воды и водоотведения, тогда как цены на газ, электроэнергию, отопление и горячую воду для населения в основном останутся без изменений. Кроме того, начнется перерасчет субсидий на отопительный сезон, а в конце месяца Харьков вместе с другими регионами Украины перейдет на зимнее время.