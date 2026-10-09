Погода у Харкові 10 жовтня: нічний дощ та потепління

Люди у парку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Вихідні на Харківщині розпочнуться з нічного дощу та поривчастого вітру, однак день обіцяє бути досить комфортним та без істотних опадів. У суботу, 10 жовтня, в регіоні утримуватиметься помірно тепла погода, а вже на початку наступного тижня синоптики прогнозують справжній сплеск осіннього тепла — стовпчики термометрів піднімуться до +25°.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз на 10 жовтня

У суботу на Харківщині очікується хмарна погода з проясненнями. У нічний час пройде невеликий дощ, проте день мине без істотних опадів. Вітер буде західної чверті зі швидкістю 9–14 м/с.

По області: температура повітря вночі становитиме +8…+13°, а вдень повітря прогріється до +16…+21°.

У Харкові: нічна температура буде в межах +11…+13°, також можливий невеликий дощ. Удень очікується погода без істотних опадів, а температура повітря підніметься до +16…+18°.

Пожежна небезпека у регіоні

Через відсутність рясних опадів рівень пожежної загрози в області досяг критичних позначок. Згідно з даними синоптиків, на 10 жовтня надзвичайна (п'ята) пожежна небезпека оголошена майже по всій території Харківщини — зокрема у Харкові, Золочеві, Богодухові, Коломаці, Слобожанському, Берестині, Лозовій та Ізюмі. У Великому Бурлуці та Куп'янську дані на карті відсутні, однак рятувальники закликають усіх жителів регіону бути максимально обережними з вогнем на відкритих територіях.

Прогноз на 11–18 жовтня

Найближчими днями Харківщину очікує коливання температур — від суттєвого потепління до осіннього похолодання з дощами:

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11 жовтня: мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південний, 5–10 м/с. Нічна температура становитиме +5…+10°, удень — комфортні +18…+23°.

12 жовтня: найновіший сплеск тепла — мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер уночі південний, 5–10 м/с, удень північний, 7–12 м/с. Вночі прогнозують +8…+13°, а вдень стовпчики термометрів сягнуть по-справжньому літніх +20…+25°.

13 жовтня: хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північний, 9–14 м/с. Нічна температура — +7…+12°, удень очікується +17…+22°.

14 жовтня: суттєве похолодання та дощі. Хмарна погода, невеликий дощ. Вітер північний, 9–14 м/с. Вночі буде +7…+12°, а вдень температура не підніметься вище +13…+18°.

15–18 жовтня: за попереднім прогнозом Українського гідрометцентру, 15–16 жовтня утримуватиметься переважно суха погода, а 17–18 жовтня очікуються періодичні дощі. Нічні показники становитимуть +5…+12°, а денні — +10…+17°.

Як повідомляли Новини.LIVE, опале листя у Харкові не потрібно прибирати всюди. На дорогах і спортивних майданчиках воно заважає, а під деревами може залишатися та поступово перегнивати. Листя деяких дерев варто збирати через шкідників, а решту можна складати у біокомпостери та перетворювати на добриво.

Також Новини.LIVE писали, що у жовтні на харків'ян чекає низка змін у тарифах, соціальних виплатах та нарахуванні субсидій. Найпомітніше змінюється вартість холодної води та водовідведення, тоді як ціни на газ, електроенергію, опалення і гарячу воду для населення переважно залишаються без змін. Крім того, стартує перерахунок субсидій на опалювальний сезон, а наприкінці місяця Харків разом з іншими регіонами України перейде на зимовий час.