Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Дощ та тепло прийдуть на Харківщину: прогноз на вихідні

Дощ та тепло прийдуть на Харківщину: прогноз на вихідні

Ua ru
9 жовтня 2026 17:59
Погода у Харкові 10 жовтня: нічний дощ та потепління
Люди у парку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Вихідні на Харківщині розпочнуться з нічного дощу та поривчастого вітру, однак день обіцяє бути досить комфортним та без істотних опадів. У суботу, 10 жовтня, в регіоні утримуватиметься помірно тепла погода, а вже на початку наступного тижня синоптики прогнозують справжній сплеск осіннього тепла — стовпчики термометрів піднімуться до +25°.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Реклама

Прогноз на 10 жовтня

У суботу на Харківщині очікується хмарна погода з проясненнями. У нічний час пройде невеликий дощ, проте день мине без істотних опадів. Вітер буде західної чверті зі швидкістю 9–14 м/с. 

  • По області: температура повітря вночі становитиме +8…+13°, а вдень повітря прогріється до +16…+21°.
  • У Харкові: нічна температура буде в межах +11…+13°, також можливий невеликий дощ. Удень очікується погода без істотних опадів, а температура повітря підніметься до +16…+18°.

Пожежна небезпека у регіоні

Через відсутність рясних опадів рівень пожежної загрози в області досяг критичних позначок. Згідно з даними синоптиків, на 10 жовтня надзвичайна (п'ята) пожежна небезпека оголошена майже по всій території Харківщини — зокрема у Харкові, Золочеві, Богодухові, Коломаці, Слобожанському, Берестині, Лозовій та Ізюмі. У Великому Бурлуці та Куп'янську дані на карті відсутні, однак рятувальники закликають усіх жителів регіону бути максимально обережними з вогнем на відкритих територіях.

Прогноз на 11–18 жовтня

Найближчими днями Харківщину очікує коливання температур — від суттєвого потепління до осіннього похолодання з дощами: 

Читайте також:
  • 11 жовтня: мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південний, 5–10 м/с. Нічна температура становитиме +5…+10°, удень — комфортні +18…+23°. 
  • 12 жовтня: найновіший сплеск тепла — мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер уночі південний, 5–10 м/с, удень північний, 7–12 м/с. Вночі прогнозують +8…+13°, а вдень стовпчики термометрів сягнуть по-справжньому літніх +20…+25°. 
  • 13 жовтня: хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північний, 9–14 м/с. Нічна температура — +7…+12°, удень очікується +17…+22°.
  • 14 жовтня: суттєве похолодання та дощі. Хмарна погода, невеликий дощ. Вітер північний, 9–14 м/с. Вночі буде +7…+12°, а вдень температура не підніметься вище +13…+18°. 
  • 15–18 жовтня: за попереднім прогнозом Українського гідрометцентру, 15–16 жовтня утримуватиметься переважно суха погода, а 17–18 жовтня очікуються періодичні дощі. Нічні показники становитимуть +5…+12°, а денні — +10…+17°.

Як повідомляли Новини.LIVE, опале листя у Харкові не потрібно прибирати всюди. На дорогах і спортивних майданчиках воно заважає, а під деревами може залишатися та поступово перегнивати. Листя деяких дерев варто збирати через шкідників, а решту можна складати у біокомпостери та перетворювати на добриво.

Також Новини.LIVE писали, що у жовтні на харків'ян чекає низка змін у тарифах, соціальних виплатах та нарахуванні субсидій. Найпомітніше змінюється вартість холодної води та водовідведення, тоді як ціни на газ, електроенергію, опалення і гарячу воду для населення переважно залишаються без змін. Крім того, стартує перерахунок субсидій на опалювальний сезон, а наприкінці місяця Харків разом з іншими регіонами України перейде на зимовий час.

Харків Харківська область Новини Харкова прогноз погоди температура повітря погода в Харкові
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації