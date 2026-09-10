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Главная Харьков Дождь с грозой накроют Харьковщину: погода на завтра

Дождь с грозой накроют Харьковщину: погода на завтра

Ua ru
10 сентября 2026 18:25
Погода в Харькове 11 сентября: дожди и грозы надвигаются на область
Женщина с зонтиком. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Приятное тепло и ясное небо продержатся в Харьковской области недолго, ведь уже в конце недели погода резко ухудшится. В пятницу регион накроет новый атмосферный фронт, который принесет много осадков, кратковременные дожди и первые грозы. Синоптики советуют жителям готовиться к похолоданию, которое ощутимо напомнит о приближении осени.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз на 11 сентября

В пятницу, 11 сентября, в Харьковской области ожидается облачность с прояснениями. Ночью осадков не ожидается, однако уже утром и днем начнётся небольшой дождь, местами прогремит гроза. Ветер ночью будет юго-западным, а днем сменит направление на северо-западное со скоростью 7–12 м/с.

  • По области: ночная температура воздуха составит +12…+17 °С. Днем столбики термометров покажут +22…+27 °С.
  • В Харькове: ночью осадков не прогнозируется при температуре +15…+17 °С. Утром и днём город накроет небольшой дождь, а воздух прогреется до +23…+25 °С.

Пожарная опасность в регионе

Несмотря на предстоящие осадки, ситуация с пожарной опасностью в области по-прежнему остается напряженной из-за сухого предыдущего периода. По данным синоптиков, по состоянию на 11 сентября чрезвычайный (пятый) класс пожарной опасности сохраняется в Харькове, Золочеве, Богодухове, Слобожанском, Берестине и Изюме. Высокий (четвертый) уровень зафиксирован в Великом Бурлуке, а средний (третий) — в Лозовой. В Коломаке пока сохраняется низкий (второй) класс опасности. Спасатели призывают граждан быть максимально бдительными во время отдыха на природе.

Прогноз на 12–15 сентября

Влажная и прохладная погода задержится надолго, принеся существенное понижение температур:

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  • 12 сентября: ожидается облачность с прояснениями. Ночью без осадков (+8…+13 °С), а днём местами пройдёт небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 7–12 м/с. Дневная температура составит +23…+28 °С, однако местами всего +18…+20 °С.
  • 13 сентября: прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью пройдут дожди (местами значительные), а днем ожидается небольшой кратковременный дождь и местами гроза. Ветер северной четверти, 5–10 м/с. Ночью будет +11…+16 °С, а днем существенно похолодает до +17…+22 °С.
  • 14 сентября: установится переменная облачность без значительных осадков. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +8…+13 °С, а днем прогреется лишь до +19…+24 °С.
  • 15 сентября: небо вновь затянется облаками с прояснениями. Ночью местами, а днём повсеместно пройдёт небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Ночью ожидается +11…+16 °С, а днем температура задержится на отметках +17…+22 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, с 1 сентября для жителей Харькова большинство ключевых тарифов в городе остаются стабильными и замороженными, поэтому дополнительных расходов на коммунальные услуги не предвидится. В то же время городской транспорт продолжает работать в обычном режиме, но водителям стоит учесть длительные ограничения движения на одной из улиц.

Также Новини.LIVE писали, что в центре Харькова планируют создать интерактивное пространство для почтения памяти павших защитников. Основой мемориальной конструкции станет стальная арматура, на которой посетители смогут оставлять ленты, символику воинских подразделений и другие памятные вещи.

Харьков Харьковская область прогноз погоды температура воздуха погода в Харькове
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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