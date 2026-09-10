Погода у Харкові 11 вересня: дощі та грози йдуть в область

Жінка з парасолькою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Приємне тепло та ясне небо затримаються в Харківській області недовго, адже вже наприкінці тижня погода різко зіпсується. У п'ятницю регіон накрине новий атмосферний фронт, який принесе чимало вологи, короткочасні дощі та перші грози. Синоптики радять жителям готуватися до похолодання, яке відчутно нагадає про наближення осені.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз на 11 вересня

У п'ятницю, 11 вересня, на Харківщині очікується хмарність з проясненнями. Вночі мине без істотних опадів, проте вже вранці та вдень почнеться невеликий дощ, місцями прогримить гроза. Вітер вночі буде південно-західним, а вдень змінить напрямок на північно-західний зі швидкістю 7–12 м/с.

По області: нічна температура повітря становитиме +12…+17 °С. Удень стовпчики термометрів покажуть +22…+27 °С.

У Харкові: вночі опадів не прогнозують при температурі +15…+17 °С. Вранці та вдень місто накриє невеликий дощ, а повітря прогріється до +23…+25 °С.

Пожежна небезпека у регіоні

Попри майбутні опади, ситуація з пожежною загрозою в області все ще залишається напруженою через сухий попередній період. За даними синоптиків, на 11 вересня надзвичайний (п'ятий) клас пожежної небезпеки утримується у Харкові, Золочеві, Богодухові, Слобожанському, Берестині та Ізюмі. Високий (четвертий) рівень зафіксовано у Великому Бурлуці, а середній (третій) — у Лозовій. У Коломаці наразі зберігається низький (другий) клас небезпеки. Рятувальники закликають громадян бути максимально пильними під час відпочинку на природі.

Прогноз на 12–15 вересня

Волога та прохолодна погода затримається надовго, принісши суттєве зниження температур:

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12 вересня: очікується хмарність з проясненнями. Вночі без опадів (+8…+13 °С), а вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 7–12 м/с. Денна температура складе +23…+28 °С, проте подекуди всього +18…+20 °С.

13 вересня: прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі пройдуть дощі (місцями значні), а вдень очікується невеликий короткочасний дощ і подекуди гроза. Вітер північної чверті, 5–10 м/с. Вночі буде +11…+16 °С, а вдень суттєво похолодає до +17…+22 °С.

14 вересня: встановиться мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +8…+13 °С, а вдень прогріється лише до +19…+24 °С.

15 вересня: небо знову затягне хмарами з проясненнями. Вночі місцями, а вдень повсюди пройде невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Вночі очікується +11…+16 °С, а вдень температура затримається на позначках +17…+22 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, з 1 вересня для мешканців Харкова більшість ключових тарифів у місті залишаються стабільними та замороженими, тож додаткових витрат на комуналку не передбачається. Водночас міський транспорт продовжує працювати у звичному режимі, але водіям варто врахувати тривалі обмеження руху на одній із вулиць.

Також Новини.LIVE писали, що у центрі Харкова планують створити інтерактивний простір для вшанування пам’яті полеглих захисників. Основою меморіальної конструкції стане сталева арматура, на якій відвідувачі зможуть залишати стрічки, символіку військових підрозділів та інші пам’ятні речі.