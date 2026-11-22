Женщина идёт под зонтиком во время снегопада. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове в понедельник, 23 ноября, погода резко ухудшится. После спокойной ночи днём начнутся значительные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура будет оставаться близкой к нулю, а синоптики уже объявили желтый уровень опасности. В ближайшие дни в области ожидаются также сильный ветер и гололед.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

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Синоптики предупреждают о сильном дожде с мокрым снегом в Харькове и области днём 23 ноября, объявлен жёлтый уровень опасности. Фото: Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей

Погода в Харькове

По прогнозу синоптиков, в понедельник, 23 ноября, в Харькове будет облачно с прояснениями. Ночью осадков не ожидается, однако днем город накроют значительные осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха ночью будет держаться около 0 °C, а днём составит +1...+3 °C. Ветер южный, 5–10 м/с.

Погода в Харьковской области

В области 23 ноября также прогнозируется облачность с прояснениями. Ночью будет сухо, а днём пройдут значительные осадки: дождь и мокрый снег. Температура ночью будет колебаться от +2 до −3 °C, днем воздух прогреется до +1…+6 °C. Ветер южный, 5–10 м/с.

Предупреждение об опасной погоде

Гидрометцентр объявил на 23 ноября I уровень опасности, желтый, для Харькова и всей области. Причина — значительные осадки, которые ожидаются днем в виде дождя и мокрого снега.

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Погода в ближайшие дни

Во вторник, 24 ноября, погодные условия в Харьковской области ухудшатся. Ночью ожидаются значительные осадки в виде дождя со снегом и мокрого снега, местами образуется гололед. Днём осадки станут умеренными, будут преобладать снег и мокрый снег. Местами возможны метели, а дороги покроет гололедица. Северо-западный ветер усилится до 9–14 м/с, с порывами 15–20 м/с. Температура в течение суток будет колебаться от −1 до +4 °C.

В среду, 25 ноября, в области сохранится облачная погода. Местами пройдет небольшой снег и мокрый снег, на отдельных участках дорог сохранится гололед. Ветер будет западным, 9–14 м/с, днем местами с порывами до 15–20 м/с. Ночью похолодает до −5…0 °C, а днем температура составит от −2 до +3 °C.

Напомним ранее мы сообщали, что из-за обстрелов и боевых действий в Харьковской области загрязнены миллионы квадратных метров земли, а в воздух попали сотни тысяч тонн вредных веществ. Пострадали и водные ресурсы. Общая сумма экологического ущерба уже превысила 597 миллиардов гривен.

Также мы писали, что вблизи Изюма в Харьковской области лесоводы продолжают высаживать молодые деревья, хотя значительная часть лесных угодий остается опасной. Однако на проверенных саперами участках за два года уже восстановили более 100 гектаров насаждений.

Кроме того, в Харьков из Краматорска волонтеры эвакуировали более полутысячи голубей. Их 70-летний хозяин два месяца искал возможность спасти своих питомцев и все это время отказывался уезжать без них