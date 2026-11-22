Жінка йде під парасолькою під час снігопаду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові в понеділок, 23 листопада, погода різко погіршиться. Після спокійної ночі вдень розпочнуться значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Температура залишатиметься близькою до нуля, а синоптики вже оголосили жовтий рівень небезпечності. Найближчими днями в області очікують ще й сильний вітер та ожеледицю.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

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Синоптики попереджають про значний дощ із мокрим снігом у Харкові та області вдень 23 листопада, оголошено жовтий рівень небезпечності. Фото: Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей

Погода у Харкові

За прогнозом синоптиків, у понеділок, 23 листопада, в Харкові буде хмарно з проясненнями. Уночі опадів не очікують, проте вдень місто накриють значні опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Температура повітря вночі триматиметься близько 0 °C, а вдень становитиме +1...+3 °C. Вітер південний, 5–10 м/с.

Погода на Харківщині

В області 23 листопада також прогнозують хмарність із проясненнями. Уночі буде сухо, а вдень пройдуть значні опади: дощ і мокрий сніг. Температура вночі коливатиметься +2...−3 °C, удень повітря прогріється до +1…+6 °C. Вітер південний, 5–10 м/с.

Попередження про небезпечну погоду

Гідрометцентр оголосив на 23 листопада І рівень небезпечності, жовтий, для Харкова та всієї області. Причина — значні опади, які очікуються вдень у вигляді дощу та мокрого снігу.

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Погода найближчими днями

У вівторок, 24 листопада, погодні умови на Харківщині ускладняться. Уночі очікують значні опади у вигляді дощу зі снігом та мокрого снігу, місцями утвориться ожеледь. Удень опади стануть помірними, переважатимуть сніг і мокрий сніг. Подекуди можливі хуртовини, а дороги вкриє ожеледиця. Північно-західний вітер посилиться до 9–14 м/с, із поривами 15–20 м/с. Температура протягом доби коливатиметься від −1 до +4 °C.

У середу, 25 листопада, в області залишиться хмарна погода. Місцями пройде невеликий сніг і мокрий сніг, на окремих ділянках доріг збережеться ожеледиця. Вітер буде західним, 9–14 м/с, удень місцями з поривами до 15–20 м/с. Уночі похолоднішає до −5…0 °C, а вдень температура становитиме від −2 до +3 °C.

Нагадаємо, що через обстріли та бойові дії в Харківській області забруднені мільйони квадратних метрів землі, а в повітря потрапили сотні тисяч тонн шкідливих речовин. Постраждали й водні ресурси. Загальна сума екологічних збитків уже перевищила 597 мільярдів гривень.

Також ми писали, що поблизу Ізюма на Харківщині лісівники продовжують висаджувати молоді дерева, хоча значна частина лісових угідь залишається небезпечною. Проте на перевірених саперами ділянках уже відновили понад 100 гектарів насаджень за два роки.

Крім того, ми повідомляли, що до Харкова з Краматорська волонтери евакуювали понад півтисячі голубів. Їхній 70-річний господар два місяці шукав можливість врятувати своїх улюбленців і весь цей час відмовлявся виїжджати без них