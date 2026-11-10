Женщина идёт по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харьковской области ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра, дожде со снегом и тумане. При этом в ближайшие дни температура воздуха будет заметно меняться. После кратковременного потепления в конце недели снова похолодает.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Штормовое предупреждение

В среду, 11 ноября, в Харькове и области ожидаются порывы юго-восточного ветра со скоростью 15–20 м/с. В связи с этим объявлен I уровень опасности — желтый. Жителей региона призывают быть осторожными во время пребывания на улице, в частности держаться подальше от рекламных конструкций, деревьев и линий электропередач.

Погода в Харькове

В среду в городе будет облачно с прояснениями. Ночью существенных осадков не прогнозируется, однако днем пройдет дождь со снегом. Ветер будет юго-восточным, со скоростью 7–12 м/с, с порывами до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит +1…+3 °C, а днём поднимется до +4…+6 °C.

Погода в области

В Харьковской области также ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью значительных осадков не будет, однако днем местами пройдет дождь со снегом. Температура воздуха ночью будет колебаться от +4 °C до -1 °C, а днем составит +3…+8 °C. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, а днем усилится до 15–20 м/с.

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Какая будет погода 12–15 ноября

В ближайшие дни в Харьковской области сохранится преимущественно облачная погода, местами с осадками и туманами. В то же время в середине недели ожидается заметное потепление.

12 ноября ночью существенных осадков не прогнозируется, а днём местами пройдёт небольшой дождь. Ночью и утром возможен слабый туман. Температура воздуха составит +0…+5 °C ночью и +4…+9 °C днём. Ветер будет южной четверти, 7–12 м/с.

13 ноября будет облачно. Ночью ожидается дождь, днём местами небольшие осадки. Кое-где возможен туман. Температура ночью составит +2…+7 °C, а днём воздух прогреется до +10…+15 °C. Ветер — южной четверти, 7–12 м/с, днем местами порывы до 15–20 м/с.

14 ноября сохранится облачная погода с дождями ночью и местами небольшими осадками днем. Температура в течение суток составит +6…+11 °C, а местами днем поднимется до +13…+15 °C. Ветер ночью будет юго-западным, днём сменится на северо-западный.

15 ноября ожидается облачность с прояснениями, без значительных осадков. Ветер будет северо-западным, 7–12 м/с. Ночью температура будет колебаться от +3 °C до -2 °C, а днем составит +2…+7 °C.

Температурные рекорды Харькова

По многолетним наблюдениям с 1945 по 2025 год 10 ноября в Харькове фиксировались значительные температурные колебания. Самым холодным этот день был в 1993 году, когда температура опустилась до -13,6 °C. Зато в 2010 году воздух прогрелся до +18,6 °C. Среднесуточная температура воздуха по климатической норме 1991–2020 годов составляет +2,9 °C.

Радиационный фон в Харьковской области

По состоянию на 8:00 10 ноября радиационный фон в населённых пунктах Харьковской области находился в пределах нормы. В частности, в Харькове показатель составлял 16 мкР/ч, в Золочеве — 15, Богодухове — 18, Коломаке — 12, Печенигах — 14, Слобожанском — 16, Берестине — 12, Лозовой — 12 и Изюме — 13 мкР/ч. Контрольный уровень радиационного фона составляет до 25 мкР/ч.

Как сообщали Новини.LIVE, мэр Харькова Игорь Терехов представил проект восстановления жилого квартала на Северной Салтовке. Он предусматривает не только новые дома, но и детский сад, общественные пространства и подземное сооружение, которое будет служить укрытием и паркингом. Город планирует учесть опыт войны, чтобы сделать район безопасным и удобным для жизни.

Также Новини.LIVE писали, что с наступлением холодов жители Харькова начнут получать обновленные счета за коммунальные услуги. Несмотря на отопительный сезон, государство сохранило действие моратория на повышение базовых тарифов для населения.