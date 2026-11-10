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Главная Харьков Дождь со снегом накроют Харьковщину: прогноз на завтра

Дождь со снегом накроют Харьковщину: прогноз на завтра

Ua ru
10 ноября 2026 18:23
Погода в Харьковской области 11–15 ноября: дожди и ветер Новини.LIVE
Женщина идёт по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харьковской области ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра, дожде со снегом и тумане. При этом в ближайшие дни температура воздуха будет заметно меняться. После кратковременного потепления в конце недели снова похолодает.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Штормовое предупреждение

В среду, 11 ноября, в Харькове и области ожидаются порывы юго-восточного ветра со скоростью 15–20 м/с. В связи с этим объявлен I уровень опасности — желтый. Жителей региона призывают быть осторожными во время пребывания на улице, в частности держаться подальше от рекламных конструкций, деревьев и линий электропередач.

Погода в Харькове

В среду в городе будет облачно с прояснениями. Ночью существенных осадков не прогнозируется, однако днем пройдет дождь со снегом. Ветер будет юго-восточным, со скоростью 7–12 м/с, с порывами до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит +1…+3 °C, а днём поднимется до +4…+6 °C.

Погода в области

В Харьковской области также ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью значительных осадков не будет, однако днем местами пройдет дождь со снегом. Температура воздуха ночью будет колебаться от +4 °C до -1 °C, а днем составит +3…+8 °C. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, а днем усилится до 15–20 м/с.

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Какая будет погода 12–15 ноября

В ближайшие дни в Харьковской области сохранится преимущественно облачная погода, местами с осадками и туманами. В то же время в середине недели ожидается заметное потепление.

  • 12 ноября ночью существенных осадков не прогнозируется, а днём местами пройдёт небольшой дождь. Ночью и утром возможен слабый туман. Температура воздуха составит +0…+5 °C ночью и +4…+9 °C днём. Ветер будет южной четверти, 7–12 м/с.
  • 13 ноября будет облачно. Ночью ожидается дождь, днём местами небольшие осадки. Кое-где возможен туман. Температура ночью составит +2…+7 °C, а днём воздух прогреется до +10…+15 °C. Ветер — южной четверти, 7–12 м/с, днем местами порывы до 15–20 м/с.
  • 14 ноября сохранится облачная погода с дождями ночью и местами небольшими осадками днем. Температура в течение суток составит +6…+11 °C, а местами днем поднимется до +13…+15 °C. Ветер ночью будет юго-западным, днём сменится на северо-западный.
  • 15 ноября ожидается облачность с прояснениями, без значительных осадков. Ветер будет северо-западным, 7–12 м/с. Ночью температура будет колебаться от +3 °C до -2 °C, а днем составит +2…+7 °C.

Температурные рекорды Харькова

По многолетним наблюдениям с 1945 по 2025 год 10 ноября в Харькове фиксировались значительные температурные колебания. Самым холодным этот день был в 1993 году, когда температура опустилась до -13,6 °C. Зато в 2010 году воздух прогрелся до +18,6 °C. Среднесуточная температура воздуха по климатической норме 1991–2020 годов составляет +2,9 °C.

Радиационный фон в Харьковской области

По состоянию на 8:00 10 ноября радиационный фон в населённых пунктах Харьковской области находился в пределах нормы. В частности, в Харькове показатель составлял 16 мкР/ч, в Золочеве — 15, Богодухове — 18, Коломаке — 12, Печенигах — 14, Слобожанском — 16, Берестине — 12, Лозовой — 12 и Изюме — 13 мкР/ч. Контрольный уровень радиационного фона составляет до 25 мкР/ч.

Как сообщали Новини.LIVE, мэр Харькова Игорь Терехов представил проект восстановления жилого квартала на Северной Салтовке. Он предусматривает не только новые дома, но и детский сад, общественные пространства и подземное сооружение, которое будет служить укрытием и паркингом. Город планирует учесть опыт войны, чтобы сделать район безопасным и удобным для жизни.

Также Новини.LIVE писали, что с наступлением холодов жители Харькова начнут получать обновленные счета за коммунальные услуги. Несмотря на отопительный сезон, государство сохранило действие моратория на повышение базовых тарифов для населения.

Харьков Харьковская область Новости Харькова прогноз погоды погода в Харькове
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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