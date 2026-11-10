Жінка йде по вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Харківщині очікується погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру, дощ зі снігом та туман. Водночас упродовж найближчих днів температура повітря помітно змінюватиметься. Після короткого потепління наприкінці тижня знову похолодає.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Штормове попередження

У середу, 11 листопада, у Харкові та області очікуються пориви південно-східного вітру швидкістю 15–20 м/с. Через це оголошено I рівень небезпечності — жовтий. Жителів регіону закликають бути обережними під час перебування на вулиці, зокрема триматися подалі від рекламних конструкцій, дерев та ліній електропередач.

Погода у Харкові

У середу у місті буде хмарно з проясненнями. Вночі істотних опадів не прогнозують, однак удень пройде дощ зі снігом. Вітер буде південно-східним, зі швидкістю 7–12 м/с, із поривами до 15–20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1…+3 °C, а вдень підніметься до +4…+6 °C.

Погода в області

На Харківщині також очікується хмарна погода з проясненнями. Уночі істотних опадів не буде, проте вдень місцями пройде дощ зі снігом. Температура повітря вночі коливатиметься від +4 °C до -1 °C, а вдень становитиме +3…+8 °C. Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, а вдень посилиться до 15–20 м/с.

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Якою буде погода 12–15 листопада

У наступні дні на Харківщині збережеться переважно хмарна погода, місцями з опадами та туманами. Водночас у середині тижня очікується помітне потепління.

12 листопада вночі істотних опадів не прогнозують, а вдень місцями пройде невеликий дощ. Уночі та вранці можливий слабкий туман. Температура повітря становитиме +0…+5 °C вночі та +4…+9 °C вдень. Вітер буде південної чверті, 7–12 м/с.

13 листопада буде хмарно. Уночі очікується дощ, удень місцями невеликі опади. Подекуди можливий туман. Температура вночі становитиме +2…+7 °C, а вдень повітря прогріється до +10…+15 °C. Вітер — південної чверті, 7–12 м/с, удень місцями пориви до 15–20 м/с.

14 листопада збережеться хмарна погода з дощами вночі та місцями невеликими опадами вдень. Температура протягом доби становитиме +6…+11 °C, а місцями вдень підніметься до +13…+15 °C. Вітер уночі буде південно-західним, удень зміниться на північно-західний.

15 листопада очікується хмарність із проясненнями, без істотних опадів. Вітер буде північно-західним, 7–12 м/с. Уночі температура коливатиметься від +3 °C до -2 °C, а вдень становитиме +2…+7 °C.

Температурні рекорди Харкова

За багаторічними спостереженнями з 1945-го до 2025 року, 10 листопада в Харкові фіксували суттєві температурні коливання. Найхолоднішим цей день був у 1993 році, коли температура опустилася до -13,6 °C. Натомість у 2010 році повітря прогрілося до +18,6 °C. Середньодобова температура повітря за кліматичною нормою 1991–2020 років становить +2,9 °C.

Радіаційний фон на Харківщині

Станом на 8:00 10 листопада радіаційний фон у населених пунктах Харківської області перебував у межах норми. Зокрема, у Харкові показник становив 16 мкР/год, у Золочеві — 15, Богодухові — 18, Коломаку — 12, Печенігах — 14, Слобожанському — 16, Берестині — 12, Лозовій — 12 та Ізюмі — 13 мкР/год. Контрольний рівень радіаційного фону становить до 25 мкР/год.

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