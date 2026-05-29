Дожди, грозы и похолодание: погода на Харьковщине завтра

Люди на улице Харькова. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Конец мая принесет на Харьковщину ощутимое изменение синоптической ситуации. Вместо привычного тепла регион окажется под влиянием дождевого циклона, который обусловит снижение температуры и грозовую активность. Однако затяжными осадки не будут — уже в начале июня лето снова начнет отвоевывать свои позиции.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 30 мая

Завтра в Харьковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Если ночь пройдет преимущественно без существенных осадков, то днем зонтики станут обязательным аксессуаром — синоптики прогнозируют дождь, который местами будет сопровождаться грозой. Ветер будет западным, со скоростью 5-10 м/с.

По области: температура воздуха ночью составит лишь +3...+8°, а днем столбики термометров поднимутся до скромных +11...+16°.

В Харькове: ночная температура будет колебаться в пределах +4...+6°, днем ожидается не выше +13...+15° и дождь.

Пожарная опасность

Из-за неравномерных осадков и изменения погоды ситуация с пожарной опасностью в области неоднородна. Самая высокая, чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Харькове. Высокий уровень угрозы возникновения пожаров в экосистемах фиксируется в Золочеве, Слобожанском, Изюме и Лозовой. Средняя пожарная опасность ожидается в районе Богодухова, а низкий уровень угрозы прогнозируется в Коломаке и Большом Бурлуке. В то же время в Берестине пожарная опасность пока вообще отсутствует. Спасатели призывают жителей областного центра и региона быть максимально осторожными и строго соблюдать правила безопасности во время пребывания на природе.

Прогноз на 31 мая — 3 июня

Влажная погода задержится в регионе на стыке весны и лета, после чего начнется постепенное потепление:

31 мая: сохранится облачность. Ночью пройдет небольшой дождь, местами образуется туман. Днем снова ожидаются дожди с грозами. Температура ночью +3...+8°, днем несколько теплее — +13...+18°.

1 июня: первый день лета встретит переменной облачностью, небольшим дождем и местами грозами. Усилится северо-западный ветер до 7-12 м/с. Столбики термометров покажут +5...+10° ночью и +14...+19° днем.

2-3 июня: погода наконец стабилизируется. Осадки полностью прекратятся, а солнце начнет прогревать воздух. 2 июня днем ожидается +18...+23°, а уже 3 июня температура вернется к комфортным летним +20...+25° (ночью +8...+13°).

Тенденции на неделю

По предварительным данным Украинского гидрометцентра, в период с 4 по 6 июня на Харьковщине будет преобладать сухая погода. Следующая волна кратковременных дождей и гроз ожидается ближе к следующим выходным, 7-8 июня. При этом в регионе станет заметно жарче: ночная температура повысится до +12...+18°, а днем воздух будет прогреваться до солидных +23...+29°.

