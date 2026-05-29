Дощі, грози та похолодання: погода на Харківщині завтра

Люди на вулиці Харкова. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Кінець травня принесе на Харківщину відчутну зміну синоптичної ситуації. Замість звичного тепла регіон опиниться під впливом дощового циклону, який зумовить зниження температури та грозову активність. Проте затяжними опади не будуть — уже на початку червня літо знову почне відвойовувати свої позиції.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз на 30 травня

Завтра в Харківській області очікується хмарна погода з проясненнями. Якщо ніч мине переважно без істотних опадів, то вдень парасольки стануть обов'язковим аксесуаром — синоптики прогнозують дощ, який місцями супроводжуватиметься грозою. Вітер буде західним, зі швидкістю 5–10 м/с.

По області: температура повітря вночі становитиме лише +3…+8°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до скромних +11…+16°.

У Харкові: нічна температура коливатиметься в межах +4…+6°, вдень очікується не вище +13…+15° та дощ.

Пожежна небезпека

Через нерівномірні опади та зміну погоди ситуація з пожежною небезпекою в області є неоднорідною. Найвища, надзвичайна пожежна небезпека оголошена у Харкові. Високий рівень загрози виникнення пожеж в екосистемах фіксується у Золочеві, Слобожанському, Ізюмі та Лозовій. Середня пожежна небезпека очікується в районі Богодухова, а низький рівень загрози прогнозується у Коломаці та Великому Бурлуку. Водночас у Берестині пожежна небезпека наразі взагалі відсутня. Рятувальники закликають жителів обласного центру та регіону бути максимально обережними та суворо дотримуватися правил безпеки під час перебування на природі.

Прогноз на 31 травня — 3 червня

Волога погода затримається в регіоні на стику весни та літа, після чого почнеться поступове потепління:

Читайте також:

31 травня: утримається хмарність. Вночі пройде невеликий дощ, місцями утвориться туман. Вдень знову очікуються дощі з грозами. Температура вночі +3…+8°, вдень дещо тепліше — +13…+18°.

1 червня: перший день літа зустріне мінливою хмарністю, невеликим дощем та подекуди грозами. Посилиться північно-західний вітер до 7–12 м/с. Стовпчики термометрів покажуть +5…+10° вночі та +14…+19° вдень.

2–3 червня: погода нарешті стабілізується. Опади повністю припиняться, а сонце почне прогрівати повітря. 2 червня вдень очікується +18…+23°, а вже 3 червня температура повернеться до комфортних літніх +20…+25° (вночі +8…+13°).

Тенденції на тиждень

За попередніми даними Українського гідрометцентру, у період з 4 по 6 червня на Харківщині переважатиме суха погода. Наступна хвиля короткочасних дощів та гроз очікується ближче до наступних вихідних, 7–8 червня. При цьому в регіоні стане помітно спекотніше: нічна температура підвищиться до +12…+18°, а вдень повітря прогріватиметься до солідних +23…+29°.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові готують до запуску сухий фонтан на площі Свободи. Місце вже активно приводять до ладу після зимового сезону. Майстри перевіряють усі системи та очищають обладнання. Відкрити фонтан планують орієнтовно наступного тижня.

Також Новини.LIVE писали, що у Центральному парку Харкова розквітла алея сакур, яка щороку приваблює містян та гостей міста. Рожеві дерева створили справжню весняну атмосферу серед зелених алей і каштанів. Попри похмуру погоду, парк наповнився яскравими барвами та затишком.