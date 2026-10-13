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Главная Харьков Дожди, грозы и туман: погода на Харьковщине в среду

Дожди, грозы и туман: погода на Харьковщине в среду

Ua ru
13 октября 2026 18:13
Погода в Харькове 14 октября: дожди, грозы и похолодание
Мужчина с зонтиком. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На смену теплой осенней погоде в Харьковскую область надвигается активный атмосферный фронт, который принесет значительные осадки. В среду, 14 октября, в регионе ожидается облачная погода с дождями, местами сильными, а кое-где даже пройдут грозы. Кроме того, ночью и утром видимость ухудшит слабый туман.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз по области

В среду, 14 октября, в Харьковской области будет преобладать облачная погода. Синоптики прогнозируют дожди, ночью местами с сильными осадками, а кое-где возможны грозы. Ночью и утром регион накроет слабый туман. Ветер ночью будет восточным, а днём сменится на западный со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +10…+15°, а днём столбики термометров опустятся до +13…+18°.

Прогноз по городу

В Харькове 14 октября также ожидается дождливая погода. Ночью и утром город окутает слабый туман. Ветер ночью восточный, днём западный, 7–12 м/с. Ночью температура воздуха в областном центре будет держаться в пределах +13…+15°, а днём воздух прогреется лишь до +15…+17°.

Пожарная опасность в регионе

Несмотря на приход дождей, из-за предшествующего длительного засушливого периода ситуация с пожарной опасностью в области остается критической. Согласно данным синоптиков, на 14 октября чрезвычайная (пятая) пожарная опасность сохраняется на всей территории Харьковской области — в Харькове, Золочеве, Богодухове, Коломаке, Слобожанском, Берестине, Лозовой и Изюме. Спасатели призывают жителей региона быть максимально осторожными.

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Прогноз на 15–18 октября

Дождливая и прохладная погода сохранится в регионе и в течение следующих дней:

  • 15 октября: облачная погода. Ночью пройдет небольшой дождь, а днем осадки пойдут повсеместно. Ветер северный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +6…+11°, а днём — +12…+17°.
  • 16 октября: облачно, ожидается дождь. Ветер северо-восточный, 7–12 м/с, местами с сильными порывами до 15–20 м/с. Ночью прогнозируется +9…+14°, днем — +14…+19°.
  • 17 октября: облачная погода с прояснениями. Пройдет небольшой кратковременный дождь, днем местами возможна гроза. Ветер восточной четверти, 5–10 м/с. Ночью ожидается +8…+13°, а днём — +17…+22°.
  • 18 октября: облачно с прояснениями, сохранится небольшой кратковременный дождь, днём кое-где прогремит гроза. Ветер восточной четверти, 5–10 м/с. Ночная температура воздуха составит +9…+14°, а днем столбики термометров покажут +15…+20°.

Как сообщали Новини.LIVE, опавшую листву в Харькове не нужно убирать повсеместно. На дорогах и спортивных площадках она мешает, а под деревьями может оставаться и постепенно перегнивать. Листья некоторых деревьев следует собирать из-за вредителей, а остальные можно складывать в биокомпостеры и превращать в удобрение.

Также Новини.LIVE писали, что мэр Игорь Терехов заявил, что Харьков уже восстанавливает поврежденные сети, чтобы как можно скорее в домах появились вода, газ и свет. Параллельно готовятся дополнительные решения по энергообеспечению. Однако власти не раскрывают деталей подготовки, которые могут быть важны для врага.

Харьковская область Новости Харькова Харьков прогноз погоды температура воздуха погода в Харькове
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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