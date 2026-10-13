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Головна Харків Дощі, грози та туман: погода на Харківщині у середу

Дощі, грози та туман: погода на Харківщині у середу

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13 жовтня 2026 18:13
Погода у Харкові 14 жовтня: дощі, грози та похолодання
Чоловік з парасолькою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На зміну теплій осінній погоді на Харківщину йде активний атмосферний фронт, який принесе суттєві опади. У середу, 14 жовтня, в регіоні очікується хмарна погода з дощами, місцями значними, а подекуди навіть прогримлять грози. Окрім того, вночі та вранці видимість погіршить слабкий туман.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз по області

У середу, 14 жовтня, на Харківщині переважатиме хмарна погода. Синоптики прогнозують дощі, вночі місцями зі значними опадами, а подекуди можливі грози. Вночі та вранці регіон накриє слабкий туман. Вітер вночі буде східним, а вдень зміниться на західний зі швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10…+15°, а вдень стовпчики термометрів опустяться до +13…+18°.

Прогноз по місту

У Харкові 14 жовтня також очікується дощова погода. Вночі та вранці місто огорне слабкий туман. Вітер вночі східний, вдень західний, 7–12 м/с. Вночі температура повітря в обласному центрі триматиметься в межах +13…+15°, а вдень повітря прогріється лише до +15…+17°.

Пожежна небезпека у регіоні

Незважаючи на прихід дощів, через попередній тривалий сухий період ситуація з пожежною небезпекою в області залишається критичною. Згідно з даними синоптиків, на 14 жовтня надзвичайна (п'ята) пожежна небезпека утримується на всій території Харківщини — у Харкові, Золочеві, Богодухові, Коломаці, Слобожанському, Берестині, Лозовій та Ізюмі. Рятувальники закликають жителів регіону бути максимально обережними.

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Прогноз на 15–18 жовтня

Дощова та прохолодна погода утримуватиметься в регіоні й протягом наступних днів:

  • 15 жовтня: хмарна погода. Вночі пройде невеликий дощ, а вдень опади посипляться повсюди. Вітер північний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+11°, а вдень — +12…+17°. 
  • 16 жовтня: хмарно, очікується дощ. Вітер північно-східний, 7–12 м/с, місцями з сильними поривами до 15–20 м/с. Вночі прогнозують +9…+14°, удень — +14…+19°. 
  • 17 жовтня: хмарна погода з проясненнями. Пройде невеликий короткочасний дощ, вдень місцями можлива гроза. Вітер східної чверті, 5–10 м/с. Вночі очікується +8…+13°, а вдень — +17…+22°.
  • 18 жовтня: хмарно з проясненнями, збережеться невеликий короткочасний дощ, вдень подекуди прогримить гроза. Вітер східної чверті, 5–10 м/с. Нічна температура повітря становитиме +9…+14°, а вдень стовпчики термометрів покажуть +15…+20°.

Як повідомляли Новини.LIVE, опале листя у Харкові не потрібно прибирати всюди. На дорогах і спортивних майданчиках воно заважає, а під деревами може залишатися та поступово перегнивати. Листя деяких дерев варто збирати через шкідників, а решту можна складати у біокомпостери та перетворювати на добриво.

Також Новини.LIVE писали, що мер Ігор Терехов заявив, що Харків уже відновлює пошкоджені мережі, щоб якомога швидше в будинках були вода, газ та світло. Паралельно готуються додаткові рішення для енергозабезпечення. Проте влада не розкриває деталей підготовки, які можуть бути важливими для ворога.

Харківська область Новини Харкова Харків прогноз погоди температура повітря погода в Харкові
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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