Погода у Харкові 14 жовтня: дощі, грози та похолодання

Чоловік з парасолькою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На зміну теплій осінній погоді на Харківщину йде активний атмосферний фронт, який принесе суттєві опади. У середу, 14 жовтня, в регіоні очікується хмарна погода з дощами, місцями значними, а подекуди навіть прогримлять грози. Окрім того, вночі та вранці видимість погіршить слабкий туман.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз по області

У середу, 14 жовтня, на Харківщині переважатиме хмарна погода. Синоптики прогнозують дощі, вночі місцями зі значними опадами, а подекуди можливі грози. Вночі та вранці регіон накриє слабкий туман. Вітер вночі буде східним, а вдень зміниться на західний зі швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10…+15°, а вдень стовпчики термометрів опустяться до +13…+18°.

Прогноз по місту

У Харкові 14 жовтня також очікується дощова погода. Вночі та вранці місто огорне слабкий туман. Вітер вночі східний, вдень західний, 7–12 м/с. Вночі температура повітря в обласному центрі триматиметься в межах +13…+15°, а вдень повітря прогріється лише до +15…+17°.

Пожежна небезпека у регіоні

Незважаючи на прихід дощів, через попередній тривалий сухий період ситуація з пожежною небезпекою в області залишається критичною. Згідно з даними синоптиків, на 14 жовтня надзвичайна (п'ята) пожежна небезпека утримується на всій території Харківщини — у Харкові, Золочеві, Богодухові, Коломаці, Слобожанському, Берестині, Лозовій та Ізюмі. Рятувальники закликають жителів регіону бути максимально обережними.

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Прогноз на 15–18 жовтня

Дощова та прохолодна погода утримуватиметься в регіоні й протягом наступних днів:

15 жовтня: хмарна погода. Вночі пройде невеликий дощ, а вдень опади посипляться повсюди. Вітер північний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+11°, а вдень — +12…+17°.

16 жовтня: хмарно, очікується дощ. Вітер північно-східний, 7–12 м/с, місцями з сильними поривами до 15–20 м/с. Вночі прогнозують +9…+14°, удень — +14…+19°.

17 жовтня: хмарна погода з проясненнями. Пройде невеликий короткочасний дощ, вдень місцями можлива гроза. Вітер східної чверті, 5–10 м/с. Вночі очікується +8…+13°, а вдень — +17…+22°.

18 жовтня: хмарно з проясненнями, збережеться невеликий короткочасний дощ, вдень подекуди прогримить гроза. Вітер східної чверті, 5–10 м/с. Нічна температура повітря становитиме +9…+14°, а вдень стовпчики термометрів покажуть +15…+20°.

Як повідомляли Новини.LIVE, опале листя у Харкові не потрібно прибирати всюди. На дорогах і спортивних майданчиках воно заважає, а під деревами може залишатися та поступово перегнивати. Листя деяких дерев варто збирати через шкідників, а решту можна складати у біокомпостери та перетворювати на добриво.

Також Новини.LIVE писали, що мер Ігор Терехов заявив, що Харків уже відновлює пошкоджені мережі, щоб якомога швидше в будинках були вода, газ та світло. Паралельно готуються додаткові рішення для енергозабезпечення. Проте влада не розкриває деталей підготовки, які можуть бути важливими для ворога.