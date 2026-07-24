Погода в Харькове и области: прогноз на 25 июля и на неделю

Ребята с зонтиком. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харьковской области по-прежнему сохраняется умеренно тёплая и влажная погода. В выходные синоптики прогнозируют кратковременные летние дожди и грозы, однако уверяют, что температура воздуха останется комфортной, а уже в начале августа в регион вернется настоящая жара.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 25 июля

В субботу в Харьковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер будет северным со скоростью 5–10 м/с.

По области: ночью без значительных осадков, температура воздуха составит +13…+18 °С. Днём пройдёт небольшой кратковременный дождь, местами прогремит гроза, а столбики термометров поднимутся до +23…+28 °С.

В Харькове: ночная температура будет в пределах +14…+16 °С, осадков не ожидается. Днем ожидается небольшой кратковременный дождь, а температура воздуха прогреется до +24…+26 °С.

Пожарная опасность в регионе

На фоне влажной погоды ситуация с пожарной опасностью в области остается неоднородной. Согласно данным синоптиков, на 25 июля уровень угрозы существенно различается в зависимости от района. Так, в Великом Бурлуке действует чрезвычайный (пятый) класс опасности. Высокий (четвертый) уровень прогнозируют для Харькова, Слобожанского и Лозовой. Средний уровень зафиксирован в Золочеве, Богодухове и Берестине. В то же время в Коломаке и Изюме угроза минимальна — там наблюдается низкий класс пожарной опасности. Несмотря на дождливую погоду, спасатели просят жителей зон повышенного риска быть бдительными.

Прогноз на 26–29 июля и начало августа

Неустойчивая и влажная погода сохранится в ближайшие дни, после чего регион ожидает существенное потепление:

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26 июля: погода будет облачной с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь, а днем ожидается кратковременный дождь, местами с грозой. Ветер северной четверти, 7–12 м/с, днем местами порывы 15–20 м/с. Воздух ночью прогреется до +13…+18 °С, а днем ожидается +21…+26 °С.

27 июля: сохранится облачность с прояснениями. Ночью и утром возможен небольшой дождь, а днем уже без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7–12 м/с, ночью местами порывы 15–20 м/с. Температура воздуха составит ночью +13…+18 °С, днем — +22…+27 °С.

28 июля: прогнозируется облачная погода. Ночью без значительных осадков, а днем пройдет кратковременный дождь, местами с грозой. Ветер юго-западный, 9–14 м/с. Ночью ожидается +12…+17 °С, а днем столбики термометров покажут +24…+29 °С.

29 июля: будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет дождь, а днем местами ожидается кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 9–14 м/с. Ночная температура воздуха составит +11…+16 °С, а днем будет в пределах +20…+25 °С.

В период с 30 июля по 3 августа, по предварительному прогнозу Украинского гидрометцентра, ожидается преимущественно сухая погода без осадков. Сначала температура воздуха составит ночью +12…+19 °С, днем +22…+29 °С, но к концу периода существенно повысится — ночью до +17…+23 °С, а днем до настоящей жары +27…+34 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове планируют капитально обновить сквер Тихонова на улице Клочковской, 3. Вместо обычной зеленой зоны хотят создать современное арт-пространство с новыми зонами отдыха, арт-объектами, дополнительным озеленением и велодорожкой, которая соединит сквер с Университетской горкой.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове на Журавлевском острове завершили обустройство первой пляжной зоны, а в ближайшее время там появятся два пляжа. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова. Для благоустройства территории коммунальщики установили новые бесплатные шезлонги. Кроме того, рядом с зоной отдыха уже работает детская площадка.