Погода у Харкові та області: прогноз на 25 липня й тиждень

Хлопці з парасолькою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Помірно тепла та волога погода продовжує утримуватися в Харківській області. У вихідні синоптики прогнозують короткочасні літні дощі та грози, проте заспокоюють, що температура повітря залишатиметься комфортною, а вже на початку серпня в регіон повернеться справжня спека.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз на 25 липня

У суботу на Харківщині очікується хмарна погода з проясненнями. Вітер буде північним зі швидкістю 5–10 м/с.

По області: вночі без істотних опадів, температура повітря становитиме +13…+18 °С. Вдень пройде невеликий короткочасний дощ, місцями прогримить гроза, а стовпчики термометрів піднімуться до +23…+28 °С.

У Харкові: нічна температура буде в межах +14…+16 °С без істотних опадів. Вдень очікується невеликий короткочасний дощ, а температура повітря прогріється до +24…+26 °С.

Пожежна небезпека у регіоні

Разом із вологою погодою ситуація з пожежною небезпекою в області залишається неоднорідною. Згідно з даними синоптиків, на 25 липня рівень загрози суттєво різниться залежно від району. Так, у Великому Бурлуці діє надзвичайний (п'ятий) клас небезпеки. Високий (четвертий) рівень прогнозують для Харкова, Слобожанського та Лозової. Середній рівень зафіксовано у Золочеві, Богодухові та Берестині. Водночас у Коломаці та Ізюмі загроза мінімальна — там спостерігається низький клас пожежної небезпеки. Попри дощову погоду, рятувальники просять жителів зон підвищеного ризику бути пильними.

Прогноз на 26–29 липня та початок серпня

Нестійка та волога погода утримуватиметься найближчими днями, після чого регіон чекає суттєве потепління:

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26 липня: погода буде хмарною з проясненнями. Вночі пройде невеликий дощ, а вдень очікується короткочасний дощ, місцями з грозою. Вітер північної чверті, 7–12 м/с, вдень місцями пориви 15–20 м/с. Повітря вночі прогріється до +13…+18 °С, а вдень очікується +21…+26 °С.

27 липня: збережеться хмарність з проясненнями. Вночі та вранці можливий невеликий дощ, а вдень уже без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, вночі місцями пориви 15–20 м/с. Температура повітря становитиме вночі +13…+18 °С, вдень — +22…+27 °С.

28 липня: прогнозують хмарну погоду. Вночі без істотних опадів, а вдень пройде короткочасний дощ, місцями з грозою. Вітер південно-західний, 9–14 м/с. Вночі очікується +12…+17 °С, а вдень стовпчики термометрів покажуть +24…+29 °С.

29 липня: буде хмарно з проясненнями. Вночі пройде дощ, а вдень місцями очікується короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 9–14 м/с. Нічна температура повітря становитиме +11…+16 °С, а вдень буде в межах +20…+25 °С.

Упродовж 30 липня – 3 серпня, за попереднім прогнозом Українського гідрометцентру, очікується переважно суха погода без опадів. Спочатку температура повітря становитиме вночі +12…+19 °С, вдень +22…+29 °С, але до кінця періоду суттєво підвищиться — вночі до +17…+23 °С, а вдень до справжньої спеки +27…+34 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові планують капітально оновити сквер Тихонова на вулиці Клочківській, 3. Замість звичайної зеленої зони хочуть створити сучасний арт-простір із новими зонами відпочинку, арт-об'єктами, додатковим озелененням та велодоріжкою, яка з'єднає сквер із Університетською гіркою.

Також Новини.LIVE писали, що в Харкові на Журавлівському острові завершили облаштування першої пляжної зони, а найближчим часом там з'являться два пляжі. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова. Для благоустрою території комунальники встановили нові безкоштовні шезлонги. Крім цього, поруч із зоною відпочинку вже працює дитячий майданчик.