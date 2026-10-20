Женщина с зонтиками. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прохладная и влажная погода, которая уже некоторое время держится в Харьковской области, продолжит царить в регионе и в среду. Синоптики прогнозируют небольшие дожди и облачность с прояснениями. Однако они уверяют, что уже через несколько дней осадки прекратятся.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз по области

В среду, 21 октября, в Харьковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдет небольшой дождь. Ветер будет восточным со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +8…+13°, а днём столбики термометров поднимутся до +11…+16°.

Погода в Харькове

В Харькове 21 октября также ожидается небольшой дождь. Ветер восточный, 7–12 м/с. Ночная температура воздуха в областном центре будет держаться в пределах +9…+11°, а днем воздух прогреется до +13…+15°.

Пожарная опасность в регионе

Благодаря влажности и осадкам ситуация с пожарной опасностью в области стабильная и безопасная. Согласно данным синоптиков, на 21 октября в Харькове и Коломаке пожарная безопасность полностью отсутствует (зеленый уровень), а в Золочеве, Богодухове, Слобожанском, Берестине, Лозовой и Изюме зафиксирован низкий класс угрозы. Спасатели отмечают, что риск возникновения пожаров на открытых территориях минимален.

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Прогноз на 22–25 октября

В ближайшие дни осадки начнут стихать, и погода станет более стабильной:

22 октября: облачно с прояснениями, без значительных осадков. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с. Ночью температура воздуха составит +7…+12°, а днём — +14…+19°.

23 октября: переменная облачность, без значительных осадков. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с. Ночью прогнозируется +6…+11°, днём — +13…+18°.

24 октября: переменная облачность, без значительных осадков. Ветер восточный, 9–14 м/с. Ночью ожидается +4…+9°, а днём — +13…+18°.

25 октября: переменная облачность, без значительных осадков. Ветер восточный, 9–14 м/с. Ночная температура воздуха составит +4…+9°, а днем столбики термометров покажут +12…+17°.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове аренда квартир за год существенно подорожала, причем больше всего выросли цены на однокомнатные квартиры. Стоимость заметно различается в зависимости от района и количества комнат. При этом на оплату квартиры горожанам приходится тратить всё большую часть зарплаты.

Также Новини.LIVE писали, что опавшую листву в Харькове не нужно убирать повсеместно. На дорогах и спортивных площадках она мешает, а под деревьями может оставаться и постепенно перегнивать. Листья некоторых деревьев следует собирать из-за вредителей, а остальные можно складывать в биокомпостеры и превращать в удобрение.