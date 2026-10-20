Жінка з парасольками. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прохолодна та волога погода, яка вже деякий час тримається в Харківській області, продовжить панувати в регіоні й у середу. Синоптики прогнозують невеликі дощі та хмарність із проясненнями. Проте заспокоюють, що вже за кілька днів опади припиняться.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз по області

У середу, 21 жовтня, на Харківщині очікується хмарна погода з проясненнями. Пройде невеликий дощ. Вітер буде східним зі швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +8…+13°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +11…+16°.

Погода у Харкові

У Харкові 21 жовтня також очікується невеликий дощ. Вітер східний, 7–12 м/с. Нічна температура повітря в обласному центрі триматиметься в межах +9…+11°, а вдень повітря прогріється до +13…+15°.

Пожежна небезпека у регіоні

Завдяки вогкості та опадам ситуація з пожежною небезпекою в області стабільна та безпечна. Згідно з даними синоптиків, на 21 жовтня у Харкові та Коломаці пожежна безпека повністю відсутня (зелений рівень), а в Золочеві, Богодухові, Слобожанському, Берестині, Лозовій та Ізюмі зафіксовано низький клас загрози. Рятувальники зазначають, що ризик виникнення пожеж на відкритих територіях мінімальний.

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Прогноз на 22–25 жовтня

У наступні дні опади почнуть відступати, і погода стане стабільнішою:

22 жовтня: хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7–12 м/с. Вночі температура повітря становитиме +7…+12°, а вдень — +14…+19°.

23 жовтня: мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7–12 м/с. Вночі прогнозують +6…+11°, удень — +13…+18°.

24 жовтня: мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер східний, 9–14 м/с. Вночі очікується +4…+9°, а вдень — +13…+18°.

25 жовтня: мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер східний, 9–14 м/с. Нічна температура повітря становитиме +4…+9°, а вдень стовпчики термометрів покажуть +12…+17°.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові оренда квартир за рік суттєво подорожчала, а найбільше зросли ціни на однокімнатне житло. Вартість помітно відрізняється залежно від району та кількості кімнат. Водночас на оплату квартири містянам доводиться витрачати дедалі більшу частину зарплати.

Також Новини.LIVE писали, що опале листя у Харкові не потрібно прибирати всюди. На дорогах і спортивних майданчиках воно заважає, а під деревами може залишатися та поступово перегнивати. Листя деяких дерев варто збирати через шкідників, а решту можна складати у біокомпостери та перетворювати на добриво.