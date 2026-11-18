Парень стоит под зонтиком во время дождя. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове и области в четверг, 19 ноября, ожидается облачная погода с дождями и сильным ветром. Ночью и утром регион накроет густой туман, который значительно ухудшит видимость на дорогах. Синоптики объявили желтый уровень опасности. Осадки будут продолжаться и в течение следующих нескольких дней.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

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Синоптики предупредили о тумане с видимостью 200–500 метров в Харькове и области ночью и утром 19 ноября. Фото: Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей

Погода в Харькове завтра, 19 ноября

По прогнозу синоптиков, завтра в Харькове будет облачно. Ночью существенных осадков не ожидается, однако днем пройдет дождь. В ночные и утренние часы город окутает туман, из-за которого видимость составит всего 200–500 метров. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с, а днем усилится до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит +8…+10 °C, днём столбики термометров покажут +9…+11 °C.

В Харькове и области 19 ноября днём ожидаются порывы ветра 15–20 м/с, объявлен жёлтый уровень опасности. Фото: Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей

Погода в Харьковской области завтра, 19 ноября

В Харьковской области также будет преобладать облачная погода. Ночью существенных осадков не прогнозируется, а днем ожидаются дожди, местами значительные. Ночью и утром синоптики прогнозируют туман с видимостью 200–500 метров. Ветер будет юго-восточным, 5–10 м/с, с дневными порывами до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +6 до +11 °C, днём — от +7 до +12 °C.

Погода в ближайшие дни

В пятницу, 20 ноября, в Харьковской области сохранится облачная погода. Ночью существенных осадков не будет, а днем пройдут дожди, местами значительные. Температура составит +2…+7 °C ночью и +5…+10 °C днём. Ночью юго-западный ветер будет достигать 9–14 м/с, днем юго-восточный ветер ослабнет до 5–10 м/с.

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В субботу, 21 ноября, дождь будет идти в течение суток. Западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Ночью температура составит +2…+7 °C, днём +5…+10 °C.

В воскресенье, 22 ноября, синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ночью температура снизится до 0…+5 °C, днём ожидается +4…+9 °C. Юго-западный ветер составит 5–10 м/с.

В понедельник, 23 ноября, дождливая погода сохранится. Ночью осадки будут небольшими, днём дождь усилится. Температура ночью будет колебаться от −1 до +4 °C, днём составит +4…+9 °C. Ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, меняя направление с юго-западного на юго-восточное.

Новини.LIVE писали, что вблизи Изюма в Харьковской области лесоводы продолжают высаживать молодые деревья, хотя значительная часть лесных угодий остается опасной. Однако на проверенных саперами участках за два года уже восстановили более 100 гектаров насаждений.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что из-за обстрелов и боевых действий в Харьковской области загрязнены миллионы квадратных метров земли, а в воздух попали сотни тысяч тонн вредных веществ. Пострадали и водные ресурсы. Общая сумма экологического ущерба уже превысила 597 миллиардов гривен.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что мэр Харькова Игорь Терехов представил проект восстановления жилого квартала на Северной Салтовке. Он предусматривает не только новые дома, но и детский сад, общественные пространства и подземное сооружение, которое будет служить укрытием и паркингом. Город планирует учесть опыт войны, чтобы сделать район безопасным и удобным для жизни.