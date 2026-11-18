Хлопець стоїть під парасолею під час дощу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові та області у четвер, 19 листопада, очікується хмарна погода з дощами та сильним вітром. Уночі й вранці регіон накриє густий туман, який суттєво погіршить видимість на дорогах. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки. Опади триватимуть і протягом наступних кількох днів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

Реклама

Синоптики попередили про туман із видимістю 200–500 метрів у Харкові та області вночі й вранці 19 листопада. Фото: Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей

Погода у Харкові завтра, 19 листопада

За прогнозом синоптиків, завтра у Харкові буде хмарно. Вночі істотних опадів не очікується, проте вдень пройде дощ. У нічні та ранкові години місто огорне туман, через який видимість становитиме лише 200–500 метрів. Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с, а вдень посилиться до 15–20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +8…+10 °C, вдень стовпчики термометрів покажуть +9…+11 °C.

У Харкові та області 19 листопада вдень очікуються пориви вітру 15–20 м/с, оголошено жовтий рівень небезпеки. Фото: Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей

Погода на Харківщині завтра, 19 листопада

У Харківській області також переважатиме хмарна погода. Вночі істотних опадів не прогнозують, а вдень очікуються дощі, місцями значні. Уночі та вранці синоптики прогнозують туман із видимістю 200–500 метрів. Вітер буде південно-східним, 5–10 м/с, із денними поривами до 15–20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +6 до +11 °C, вдень від +7 до +12 °C.

Погода найближчими днями

У п'ятницю, 20 листопада, на Харківщині збережеться хмарна погода. Вночі істотних опадів не буде, а вдень пройдуть дощі, місцями значні. Температура становитиме +2…+7 °C вночі та +5…+10 °C вдень. Вночі південно-західний вітер сягатиме 9–14 м/с, вдень південно-східний ослабне до 5–10 м/с.

Читайте також:

У суботу, 21 листопада, дощитиме протягом доби. Західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Вночі температура становитиме +2…+7 °C, вдень +5…+10 °C.

У неділю, 22 листопада, синоптики прогнозують невеликий дощ. Вночі температура знизиться до 0…+5 °C, вдень очікується +4…+9 °C. Південно-західний вітер становитиме 5–10 м/с.

У понеділок, 23 листопада, дощова погода збережеться. Вночі опади будуть невеликими, вдень дощ посилиться. Температура вночі коливатиметься ...−1...+4 °C, вдень становитиме +4…+9 °C. Вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, змінюючи напрямок із південно-західного на південно-східний.

Новини.LIVE писали, що поблизу Ізюма на Харківщині лісівники продовжують висаджувати молоді дерева, хоча значна частина лісових угідь залишається небезпечною. Проте на перевірених саперами ділянках уже відновили понад 100 гектарів насаджень за два роки.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що через обстріли та бойові дії в Харківській області забруднені мільйони квадратних метрів землі, а в повітря потрапили сотні тисяч тонн шкідливих речовин. Постраждали й водні ресурси. Загальна сума екологічних збитків уже перевищила 597 мільярдів гривень.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли, що мер Харкова Ігор Терехов представив проєкт відновлення житлового кварталу на Північній Салтівці. Він передбачає не лише нові будинки, а й дитячий садок, громадські простори та підземну споруду, яка слугуватиме укриттям і паркінгом. Місто планує врахувати досвід війни, щоб зробити район безпечним і зручним для життя.