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Главная Харьков Дожди и похолодание: прогноз погоды на Харьковщине на субботу

Дожди и похолодание: прогноз погоды на Харьковщине на субботу

Ua ru
30 октября 2026 18:51
Погода в Харькове 31 октября: дожди и осеннее похолодание Новини.LIVE
Женщины с зонтиками. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Последний день октября принесет в Харьковскую область дождливую и более прохладную погоду. В субботу, 31 октября, в регионе ожидается облачность с прояснениями, а в течение дня — осадки: от небольших ночью до умеренных дождей днём.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз по городу

В Харькове 31 октября будет преобладать облачная погода с прояснениями. Ночью ожидается небольшой дождь, а днем осадки усилятся до умеренных. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с. Ночная температура воздуха в областном центре составит +6…+8° тепла, а днем столбики термометров покажут +9…+11°.

Прогноз по области

В субботу, 31 октября, на территории Харьковской области также ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют небольшой дождь в ночные часы и умеренные дожди днем. Ветер будет юго-восточным со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +4…+9° тепла, а днём воздух прогреется лишь до +7…+12°.

Пожарная опасность в регионе

Ситуация с пожарной опасностью в области остается под контролем и заметно снизилась благодаря осадкам. Согласно данным синоптиков, по состоянию на 31 октября в Берестине пожарная угроза полностью отсутствует (зеленый уровень). В Коломаке и Лозовой наблюдается низкий класс опасности (светло-зеленый уровень). В то же время в Харькове, Золочеве, Богодухове, Слобожанском и Изюме сохраняется средний уровень (жёлтый класс). Спасатели просят жителей зон повышенного внимания оставаться бдительными.

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Прогноз на 1–9 ноября

В начале ноября в регионе сохранится прохладная погода, а впоследствии возможно существенное похолодание с мокрым снегом:

  • 1 ноября: облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с. Ночью ожидается +4…+9° тепла, а днём — +9…+14°.
  • 2 ноября: облачно с прояснениями, местами будет идти небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с. Ночью температура воздуха снизится до +2…+7° тепла, днем составит +8…+13°.
  • 3 ноября: облачно с прояснениями, без значительных осадков. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Ночью прогнозируется +2…+7° тепла, днём — +8…+13°.
  • 4 ноября: облачно с прояснениями, без значительных осадков. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Ночная температура составит +2…+7° тепла, а дневная — +7…+12°.
  • 5–9 ноября: по предварительному прогнозу Украинского гидрометцентра, в этот период ожидаются небольшие дожди с мокрым снегом. Синоптики предупреждают о дальнейшем снижении температуры: ночью от +3° тепла до -3° мороза, а днем воздух прогреется лишь до +2…+8°.

Как сообщали Новини.LIVE, опавшую листву в Харькове не нужно убирать повсеместно. На дорогах и спортивных площадках она мешает, а под деревьями может оставаться и постепенно перегнивать. Листья некоторых деревьев стоит собирать из-за вредителей, а остальные можно складывать в биокомпостеры и превращать в удобрение.

Также Новини.LIVE писали, что с началом холодов жители Харькова начнут получать обновленные счета за коммунальные услуги. Несмотря на отопительный сезон, государство сохранило действие моратория на повышение базовых тарифов для населения.

Харьков Харьковская область Новости Харькова прогноз погоды погода в Харькове
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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