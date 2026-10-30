Женщины с зонтиками. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Последний день октября принесет в Харьковскую область дождливую и более прохладную погоду. В субботу, 31 октября, в регионе ожидается облачность с прояснениями, а в течение дня — осадки: от небольших ночью до умеренных дождей днём.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз по городу

В Харькове 31 октября будет преобладать облачная погода с прояснениями. Ночью ожидается небольшой дождь, а днем осадки усилятся до умеренных. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с. Ночная температура воздуха в областном центре составит +6…+8° тепла, а днем столбики термометров покажут +9…+11°.

Прогноз по области

В субботу, 31 октября, на территории Харьковской области также ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют небольшой дождь в ночные часы и умеренные дожди днем. Ветер будет юго-восточным со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +4…+9° тепла, а днём воздух прогреется лишь до +7…+12°.

Пожарная опасность в регионе

Ситуация с пожарной опасностью в области остается под контролем и заметно снизилась благодаря осадкам. Согласно данным синоптиков, по состоянию на 31 октября в Берестине пожарная угроза полностью отсутствует (зеленый уровень). В Коломаке и Лозовой наблюдается низкий класс опасности (светло-зеленый уровень). В то же время в Харькове, Золочеве, Богодухове, Слобожанском и Изюме сохраняется средний уровень (жёлтый класс). Спасатели просят жителей зон повышенного внимания оставаться бдительными.

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Прогноз на 1–9 ноября

В начале ноября в регионе сохранится прохладная погода, а впоследствии возможно существенное похолодание с мокрым снегом:

1 ноября: облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с. Ночью ожидается +4…+9° тепла, а днём — +9…+14°.

2 ноября: облачно с прояснениями, местами будет идти небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с. Ночью температура воздуха снизится до +2…+7° тепла, днем составит +8…+13°.

3 ноября: облачно с прояснениями, без значительных осадков. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Ночью прогнозируется +2…+7° тепла, днём — +8…+13°.

4 ноября: облачно с прояснениями, без значительных осадков. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Ночная температура составит +2…+7° тепла, а дневная — +7…+12°.

5–9 ноября: по предварительному прогнозу Украинского гидрометцентра, в этот период ожидаются небольшие дожди с мокрым снегом. Синоптики предупреждают о дальнейшем снижении температуры: ночью от +3° тепла до -3° мороза, а днем воздух прогреется лишь до +2…+8°.

Как сообщали Новини.LIVE, опавшую листву в Харькове не нужно убирать повсеместно. На дорогах и спортивных площадках она мешает, а под деревьями может оставаться и постепенно перегнивать. Листья некоторых деревьев стоит собирать из-за вредителей, а остальные можно складывать в биокомпостеры и превращать в удобрение.

Также Новини.LIVE писали, что с началом холодов жители Харькова начнут получать обновленные счета за коммунальные услуги. Несмотря на отопительный сезон, государство сохранило действие моратория на повышение базовых тарифов для населения.