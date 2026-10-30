Жінки з парасольками. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Останній день жовтня принесе на Харківщину дощову та більш прохолодну погоду. У суботу, 31 жовтня, в регіоні очікується хмарність із проясненнями, а протягом дня очікуються опади — від невеликих уночі до помірних дощів удень.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз по місту

У Харкові 31 жовтня переважатиме хмарна погода з проясненнями. Вночі очікується невеликий дощ, а вдень опади посиляться до помірних. Вітер південно-східний, 7–12 м/с. Нічна температура повітря в обласному центрі становитиме +6…+8° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть +9…+11°.

Прогноз по області

У суботу, 31 жовтня, на території Харківської області також передбачається хмарна погода з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий дощ у нічні години та помірні дощі вдень. Вітер буде південно-східним зі швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +4…+9° тепла, а вдень повітря прогріється лише до +7…+12°.

Пожежна небезпека у регіоні

Ситуація з пожежною небезпекою в області залишається під контролем та помітно знизилася завдяки опадам. Згідно з даними синоптиків, на 31 жовтня у Берестині пожежна загроза повністю відсутня (зелений рівень). У Коломаці та Лозовій спостерігається низький клас небезпеки (світло-зелений рівень). Водночас у Харкові, Золочеві, Богодухові, Слобожанському та Ізюмі утримується середній рівень (жовтий клас). Рятувальники просять жителів зон підвищеної уваги залишатися пильними.

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Прогноз на 1–9 листопада

На початку листопада в регіоні збережеться прохолодна погода, а згодом можливе суттєве похолодання з мокрим снігом:

1 листопада: хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Вночі очікується +4…+9° тепла, а вдень — +9…+14°.

2 листопада: хмарно з проясненнями, місцями утримається невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Вночі температура повітря знизиться до +2…+7° тепла, удень становитиме +8…+13°.

3 листопада: хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Вночі прогнозують +2…+7° тепла, удень — +8…+13°.

4 листопада: хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Нічна температура становитиме +2…+7° тепла, а денна — +7…+12°.

5–9 листопада: за попереднім прогнозом Українського гідрометцентру, у цей період очікуються невеликі дощі з мокрим снігом. Синоптики попереджають про подальше зниження температури: вночі від +3° тепла до -3° морозу, а вдень повітря прогріється лише до +2…+8°.

Як повідомляли Новини.LIVE, опале листя у Харкові не потрібно прибирати всюди. На дорогах і спортивних майданчиках воно заважає, а під деревами може залишатися та поступово перегнивати. Листя деяких дерев варто збирати через шкідників, а решту можна складати у біокомпостери та перетворювати на добриво.

Також Новини.LIVE писали, що з початком холодів жителі Харкова почнуть отримувати оновлені платіжки за комунальні послуги. Попри опалювальний сезон, держава зберегла дію мораторію на підвищення базових тарифів для населення.