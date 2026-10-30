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Головна Харків Дощі та похолодання: прогноз погоди на Харківщині у суботу

Дощі та похолодання: прогноз погоди на Харківщині у суботу

Ua ru
30 жовтня 2026 18:51
Погода у Харкові 31 жовтня: дощі та осіннє похолодання Новини.LIVE
Жінки з парасольками. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Останній день жовтня принесе на Харківщину дощову та більш прохолодну погоду. У суботу, 31 жовтня, в регіоні очікується хмарність із проясненнями, а протягом дня очікуються опади — від невеликих уночі до помірних дощів удень.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз по місту

У Харкові 31 жовтня переважатиме хмарна погода з проясненнями. Вночі очікується невеликий дощ, а вдень опади посиляться до помірних. Вітер південно-східний, 7–12 м/с. Нічна температура повітря в обласному центрі становитиме +6…+8° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть +9…+11°.

Прогноз по області

У суботу, 31 жовтня, на території Харківської області також передбачається хмарна погода з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий дощ у нічні години та помірні дощі вдень. Вітер буде південно-східним зі швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +4…+9° тепла, а вдень повітря прогріється лише до +7…+12°.

Пожежна небезпека у регіоні

Ситуація з пожежною небезпекою в області залишається під контролем та помітно знизилася завдяки опадам. Згідно з даними синоптиків, на 31 жовтня у Берестині пожежна загроза повністю відсутня (зелений рівень). У Коломаці та Лозовій спостерігається низький клас небезпеки (світло-зелений рівень). Водночас у Харкові, Золочеві, Богодухові, Слобожанському та Ізюмі утримується середній рівень (жовтий клас). Рятувальники просять жителів зон підвищеної уваги залишатися пильними.

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Прогноз на 1–9 листопада

На початку листопада в регіоні збережеться прохолодна погода, а згодом можливе суттєве похолодання з мокрим снігом: 

  • 1 листопада: хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Вночі очікується +4…+9° тепла, а вдень — +9…+14°. 
  • 2 листопада: хмарно з проясненнями, місцями утримається невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Вночі температура повітря знизиться до +2…+7° тепла, удень становитиме +8…+13°. 
  • 3 листопада: хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Вночі прогнозують +2…+7° тепла, удень — +8…+13°. 
  • 4 листопада: хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Нічна температура становитиме +2…+7° тепла, а денна — +7…+12°. 
  • 5–9 листопада: за попереднім прогнозом Українського гідрометцентру, у цей період очікуються невеликі дощі з мокрим снігом. Синоптики попереджають про подальше зниження температури: вночі від +3° тепла до -3° морозу, а вдень повітря прогріється лише до +2…+8°.

Як повідомляли Новини.LIVE, опале листя у Харкові не потрібно прибирати всюди. На дорогах і спортивних майданчиках воно заважає, а під деревами може залишатися та поступово перегнивати. Листя деяких дерев варто збирати через шкідників, а решту можна складати у біокомпостери та перетворювати на добриво.

Також Новини.LIVE писали, що з початком холодів жителі Харкова почнуть отримувати оновлені платіжки за комунальні послуги. Попри опалювальний сезон, держава зберегла дію мораторію на підвищення базових тарифів для населення.

Харків Харківська область Новини Харкова прогноз погоди погода в Харкові
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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