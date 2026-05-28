Дожди и сильный ветер: погода в Харькове резко изменится: погода в Харькове резко изменится

Люди с зонтиками. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На Харьковщину надвигается похолодание, которое будет сопровождаться дождями и сильными порывами ветра. Однако, несмотря на влажную погоду, в регионе продолжает действовать предупреждение об угрозе возгораний в лесах. Жителей призывают быть готовыми к непогоде и осторожно обращаться с огнем.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 29 мая

В пятницу, 29 мая, в Харьковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью существенных осадков не предвидится, а вот днем почти по всей территории пройдет небольшой дождь. Ветер будет северо-западным со скоростью 7-12 метров в секунду, причем днем местами возможны опасные шквалы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха существенно снизится: ночью столбики термометров покажут всего +4...+9°, а днем воздух прогреется лишь до +12...+17°.

В самом Харькове ночь пройдет без серьезных осадков с температурой в пределах +5...+7°. Днем в городе также ожидается небольшой дождь и северо-западный ветер, а термометры покажут скромные +14...+16°.

Пожарная опасность

Несмотря на снижение температуры и дожди, синоптики призывают не терять бдительности, ведь в регионе объявлены различные уровни переменной угрозы. Согласно карте гидрометцентра, в самом Харькове зафиксирован самый высокий - красный уровень, что означает чрезвычайную пожарную опасность. Высокая угроза (оранжевый цвет) ожидается в районе Золочева, Изюма и Слобожанского. На остальной территории, в частности в Богодухове, Коломаке и Лозовой, уровень опасности является средним, тогда как в Берестине и Большом Бурлуке ситуация пока спокойная и угроза оценивается как низкая.

Читайте также:

Прогноз на следующие дни

Начало лета также не принесет мгновенного тепла, ведь дождливая погода задержится в регионе еще на несколько дней.

30 мая: В субботу будет облачно, а небольшие дожди будут идти утром и днем. Ветер изменит направление на юго-западный, а температура воздуха ночью составит +3...+8°, днем - около +10...+15°.

31 мая: В воскресенье характер погоды не изменится - кратковременные дожди возможны как ночью, так и днем. Ожидается легкий северный ветер, а термометры покажут +4...+9° ночью и +13...+18° в дневные часы.

1-2 июня: Начало лета принесет постепенное потепление, хотя полностью без осадков не обойдется. Первого июня температура поднимется до +16...+21°, а уже второго июня столбики термометров наконец достигнут комфортных +18...+23° днем, несмотря на периодические мелкие дожди.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове планируют капитально отремонтировать сквер Тихонова, расположенный на улице Клочковской, 3. Сегодня это обычная, опрятная зеленая зона с традиционной брусчаткой, гранитными лестницами и классическими скамейками под большими деревьями. Однако вскоре это пространство хотят превратить в современную арт-площадку для отдыха и творческих инициатив.

Также Новини.LIVE писали, что в Центральном парке Харькова расцвела аллея сакур, которая ежегодно привлекает горожан и гостей города. Розовые деревья создали настоящую весеннюю атмосферу среди зеленых аллей и каштанов. Несмотря на пасмурную погоду, парк наполнился яркими красками и уютом.