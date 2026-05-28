Дощі та сильний вітер: погода у Харкові різко зміниться

На Харківщину насувається похолодання, яке супроводжуватиметься дощами та сильними поривами вітру. Проте, попри вологу погоду, в регіоні продовжує діяти попередження про загрозу займань у лісах. Мешканців закликають бути готовими до негоди та обережно поводитися з вогнем.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз на 29 травня

У п'ятницю, 29 травня, в Харківській області очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі істотних опадів не передбачається, а от удень майже по всій території пройде невеликий дощ. Вітер буде північно-західним зі швидкістю 7–12 метрів за секунду, причому вдень місцями можливі небезпечні шквали до 15–20 метрів за секунду. Температура повітря суттєво знизиться: вночі стовпчики термометрів покажуть усього +4…+9°, а вдень повітря прогріється лише до +12…+17°.

У самому Харкові ніч мине без серйозних опадів із температурою в межах +5…+7°. Удень у місті також очікується невеликий дощ та північно-західний вітер, а термометри покажуть скромні +14…+16°.

Пожежна небезпека

​Попри зниження температури та дощі, синоптики закликають не втрачати пильності, адже в регіоні оголошено різні рівні мінливої загрози. Згідно з картою гідрометцентру, у самому Харкові зафіксовано найвищий — червоний рівень, що означає надзвичайну пожежну небезпеку. Висока загроза (помаранчевий колір) очікується в районі Золочева, Ізюма та Слобожанського. На решті території, зокрема в Богодухові, Коломаку та Лозовій, рівень небезпеки є середнім, тоді як у Берестині та Великому Бурлуку ситуація наразі спокійна і загроза оцінюється як низька.

Прогноз на наступні дні

Початок літа також не принесе миттєвого тепла, адже дощова погода затримається в регіоні ще на кілька днів.

30 травня: У суботу буде хмарно, а невеликі дощі йтимуть уранці та вдень. Вітер змінить напрямок на південно-західний, а температура повітря вночі становитиме +3…+8°, вдень — близько +10…+15°.

31 травня: У неділю характер погоди не зміниться — короткочасні дощі можливі як уночі, так і вдень. Очікується легкий північний вітер, а термометри покажуть +4…+9° вночі та +13…+18° у денні години.

1–2 червня: Початок літа принесе поступове потепління, хоча повністю без опадів не минеться. Першого червня температура підніметься до +16…+21°, а вже другого червня стовпчики термометрів нарешті досягнуть комфортних +18…+23° вдень, попри періодичні дрібні дощі.

