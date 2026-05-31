Дожди и туман накроют Харьковщину: прогноз погоды на завтра

Дожди и туман накроют Харьковщину: прогноз погоды на завтра

Дата публикации 31 мая 2026 18:33
Люди на улицах Харькова. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прохладная и влажная погода, которая уже некоторое время держится в Харьковской области, продолжит господствовать в регионе и в начале лета. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, однако успокаивают, что постепенное потепление начнется уже через несколько дней.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 1 июня

В первый день лета на Харьковщине ожидается переменная облачность. Ветер будет северо-западным со скоростью 5-10 м/с.

  • По области: ночью без существенных осадков, местами туман. Температура воздуха составит +4...+9°. Днем пройдет небольшой кратковременный дождь, местами прогремит гроза, а столбики термометров поднимутся до +15...+20°.
  • В Харькове: ночная температура будет в пределах +6...+8° без существенных осадков. Днем ожидается небольшой кратковременный дождь, а температура воздуха прогреется до +17...+19°.

Пожарная опасность в регионе

Вместе с влажной погодой ситуация с пожарной опасностью в области остается неоднородной. Согласно данным синоптиков, на 1 июня уровень угрозы существенно отличается в зависимости от района. Так, в Харькове, Золочеве и Слобожанском все еще действует высокий (четвертый) класс опасности. Средний уровень прогнозируют для Богодухова и Коломака. В то же время в Великом Бурлуке, Купянске, Изюме, Лозовой и Берестине угроза минимальная — там зафиксирован низкий класс пожарной опасности. Несмотря на дождливую погоду, спасатели просят жителей зон повышенного риска быть бдительными.

Прогноз на 2-3 июня

Сырая и свежая погода задержится ненадолго, и уже потом лето начнет полноценно вступать в свои права:

  • 2 июня: погода будет переменно облачной и без существенных осадков. В ночное время местами возможен туман. Ветер сменится на северный, 5-10 м/с. Воздух ночью прогреется до +6...+11°, а днем ожидается приятное потепление до +19...+24°.
  • 3 июня: в регионе сохранится солнечная погода без осадков. Ветер будет слабым, переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью местами снова ожидается туман при температуре +8...+13°, а днем столбики термометров покажут по-настоящему летние +21...+26°.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове готовят к запуску сухой фонтан на площади Свободы. Место уже активно приводят в порядок после зимнего сезона. Мастера проверяют все системы и очищают оборудование. Открыть фонтан планируют ориентировочно на следующей неделе.

Также Новини.LIVE писали, что в Центральном парке Харькова расцвела аллея сакур, которая ежегодно привлекает горожан и гостей города. Розовые деревья создали настоящую весеннюю атмосферу среди зеленых аллей и каштанов. Несмотря на пасмурную погоду, парк наполнился яркими красками и уютом.

Долженко Екатерина

Долженко Екатерина
