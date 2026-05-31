Дощі та туман накриють Харківщину: прогноз погоди на завтра

Люди на вулицях Харкова.

Прохолодна та волога погода, яка вже деякий час тримається в Харківській області, продовжить панувати в регіоні й на початку літа. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, проте заспокоюють, що поступове потепління почнеться вже за кілька днів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз на 1 червня

У перший день літа на Харківщині очікується мінлива хмарність. Вітер буде північно-західним зі швидкістю 5–10 м/с.

По області: вночі без істотних опадів, місцями туман. Температура повітря становитиме +4…+9°. Вдень пройде невеликий короткочасний дощ, місцями прогримить гроза, а стовпчики термометрів піднімуться до +15…+20°.

У Харкові: нічна температура буде в межах +6…+8° без істотних опадів. Вдень очікується невеликий короткочасний дощ, а температура повітря прогріється до +17…+19°.

Пожежна небезпека у регіоні

Разом із вологою погодою ситуація з пожежною небезпекою в області залишається неоднорідною. Згідно з даними синоптиків, на 1 червня рівень загрози суттєво різниться залежно від району. Так, у Харкові, Золочеві та Слобожанському все ще діє високий (четвертий) клас небезпеки. Середній рівень прогнозують для Богодухова та Коломака. Водночас у Великому Бурлуці, Куп'янську, Ізюмі, Лозовій та Берестині загроза мінімальна — там зафіксовано низький клас пожежної небезпеки. Попри дощову погоду, рятувальники просять жителів зон підвищеного ризику бути пильними.

Прогноз на 2–3 червня

Сира та свіжа погода затримається ненадовго, і вже згодом літо почне повноцінно вступати у свої права:

2 червня: погода буде мінливо хмарною та без істотних опадів. У нічний час місцями можливий туман. Вітер зміниться на північний, 5–10 м/с. Повітря вночі прогріється до +6…+11°, а вдень очікується приємне потепління до +19…+24°.

3 червня: у регіоні збережеться сонячна погода без опадів. Вітер буде слабким, змінних напрямків, 3–8 м/с. Вночі подекуди знову очікується туман при температурі +8…+13°, а вдень стовпчики термометрів покажуть по-справжньому літні +21…+26°.

