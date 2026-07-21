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Главная Харьков Дожди и туман охватят Харьковщину: прогноз погоды на завтра

Дожди и туман охватят Харьковщину: прогноз погоды на завтра

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Дата публикации 21 июля 2026 18:16
Погода в Харькове и области: прогноз на 22 июля и на неделю
Люди на улице Харькова. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Влажная и переменчивая погода не отпускает Харьковскую область. Синоптики прогнозируют ночные дожди и слабый туман, однако уверяют, что днём осадки прекратятся, а сухая и приятная погода вернётся уже через несколько дней.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 22 июля

В среду в Харьковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер будет северо-западным со скоростью 5–10 м/с.

  • По области: ночью пройдет кратковременный дождь, местами прогремит гроза и образуется слабый туман. Температура воздуха составит +13…+18°. Днем осадков не ожидается, а столбики термометров поднимутся до +23…+28°.
  • В Харькове: ночью ожидается кратковременный дождь и слабый туман при температуре +15…+17°. Днем осадков не ожидается, а воздух прогреется до +26…+28°.

Пожарная опасность в регионе

Несмотря на влажность и дожди, ситуация с пожарной опасностью в области остается неоднородной. Согласно данным синоптиков, на 22 июля уровень угрозы существенно различается в зависимости от района. Так, в Харькове, Великом Бурлуке, Слобожанском и Лозовой по-прежнему действует высокий (четвёртый) класс опасности. Средний уровень прогнозируется для Изюма. В то же время в Золочеве, Богодухове и Берестине зафиксирован низкий класс, а в Коломаке угроза минимальна — там наблюдается зеленый (первый) уровень. Спасатели просят жителей зон повышенного риска быть бдительными.

Прогноз на 23–26 июля

Нестабильная погода продлится недолго, и уже вскоре лето вновь порадует стабильной теплой погодой:

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  • 23 июля: погода будет облачной с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь, а днем кое-где ожидается кратковременный дождь. Ветер северной четверти, 5–10 м/с. Воздух ночью прогреется до +14…+19°, а днем ожидается +19…+24°.
  • 24 июля: в регионе сохранится облачность с прояснениями, однако уже без осадков. Ветер сменит направление на западный, 3–8 м/с. Ночью ожидается +11…+16°, а днем столбики термометров покажут +21…+26°.
  • 25 июля: ожидается переменная облачность, без значительных осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +12…+17°, а днем прогреется до +23…+28°.
  • 26 июля: сохранится переменная облачность, без значительных осадков. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Ночная температура воздуха составит +13…+18°, а днем термометры покажут приятные +23…+28°.

Как сообщали Новини.LIVE, на Журавлевском острове в Харькове завершили обустройство первой пляжной зоны, а уже в ближайшее время там могут появиться ещё два новых пляжа. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова. Для благоустройства территории коммунальщики установили новые бесплатные шезлонги.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове планируют капитально обновить сквер Тихонова на улице Клочковской, 3. Вместо обычной зеленой зоны хотят создать современное арт-пространство с новыми зонами отдыха, арт-объектами, дополнительным озеленением и велодорожкой, которая соединит сквер с Университетской горкой.

Харьковская область прогноз погоды погода в Харькове
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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