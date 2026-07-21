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Головна Харків Дощі та туман охоплять Харківщину: прогноз погоди на завтра

Дощі та туман охоплять Харківщину: прогноз погоди на завтра

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2026 18:16
Погода у Харкові та області: прогноз на 22 липня й тиждень
Люди на вулиці Харкова. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Волога та мінлива погода тримає у своїх обіймах Харківську область. Синоптики прогнозують нічні дощі та слабкий туман, проте заспокоюють, що вдень опади припиняться, а суха й приємна погода повернеться вже за кілька днів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз на 22 липня

У середу на Харківщині очікується хмарна погода з проясненнями. Вітер буде північно-західним зі швидкістю 5–10 м/с. 

  • По області: вночі пройде короткочасний дощ, місцями прогримить гроза та утвориться слабкий туман. Температура повітря становитиме +13…+18°. Вдень буде без істотних опадів, а стовпчики термометрів піднімуться до +23…+28°. 
  • У Харкові: у нічні години очікується короткочасний дощ і слабкий туман при температурі +15…+17°. Вдень буде без істотних опадів, а повітря прогріється до +26…+28°.

Пожежна небезпека у регіоні

Попри вологість та дощі, ситуація з пожежною небезпекою в області залишається неоднорідною. Згідно з даними синоптиків, на 22 липня рівень загрози суттєво різниться залежно від району. Так, у Харкові, Великому Бурлуці, Слобожанському та Лозовій усе ще діє високий (четвертий) клас небезпеки. Середній рівень прогнозують для Ізюма. Водночас у Золочеві, Богодухові та Берестині зафіксовано низький клас, а в Коломаці загроза мінімальна — там спостерігається зелений (перший) рівень. Рятувальники просять жителів зон підвищеного ризику бути пильними.

Прогноз на 23–26 липня

Нестійка погода затримається ненадовго, і вже незабаром літо знову порадує стабільним теплом: 

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  • 23 липня: погода буде хмарною з проясненнями. Вночі місцями пройде невеликий дощ, а вдень подекуди очікується короткочасний дощ. Вітер північної чверті, 5–10 м/с. Повітря вночі прогріється до +14…+19°, а вдень очікується +19…+24°. 
  • 24 липня: у регіоні збережеться хмарність з проясненнями, проте вже без опадів. Вітер змінить напрямок на західний, 3–8 м/с. Вночі очікується +11…+16°, а вдень стовпчики термометрів покажуть +21…+26°. 
  • 25 липня: очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+17°, а вдень прогріється до +23…+28°. 
  • 26 липня: утримуватиметься мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Нічна температура повітря становитиме +13…+18°, а вдень термометри покажуть приємні +23…+28°.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Журавлівському острові в Харкові завершили облаштування першої пляжної зони, а вже найближчим часом там можуть з'явитися ще два нові пляжі. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова. Для благоустрою території комунальники встановили нові безкоштовні шезлонги.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові планують капітально оновити сквер Тихонова на вулиці Клочківській, 3. Замість звичайної зеленої зони хочуть створити сучасний арт-простір із новими зонами відпочинку, арт-об'єктами, додатковим озелененням та велодоріжкою, яка з'єднає сквер із Університетською гіркою. 

Харківська область прогноз погоди погода в Харкові
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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