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Главная Харьков Дожди и туман: прогноз погоды на Харьковщинена четверг

Дожди и туман: прогноз погоды на Харьковщинена четверг

Ua ru
14 октября 2026 18:11
Погода в Харькове 15 октября: дожди, туман и похолодание
Люди с зонтиками. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Харьковскую область наступила настоящая дождливая осень. В четверг, 15 октября, в регионе будет преобладать облачная погода с осадками, которые утром и днем местами станут значительными. Кроме того, синоптики предупреждают об утреннем тумане и заметном понижении температуры воздуха.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз по области на 15 октября

В четверг, 15 октября, в Харьковской области ожидается облачная погода. Пройдет дождь, а утром и днем местами прогнозируются значительные осадки. Ночью и утром местами будет наблюдаться туман. Ветер будет дуть с северной четверти со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +6…+11°, а днем столбики термометров поднимутся лишь до +12…+17°.

Прогноз по городу

В Харькове 15 октября также будет дождь. Ночью и утром город накроет слабый туман. Ветер северной четверти, 5–10 м/с. Ночная температура воздуха в областном центре будет держаться в пределах +8…+10°, а днем воздух прогреется до +12…+14°.

Пожарная опасность в регионе

Благодаря продолжительным дождям ситуация с пожарной опасностью в области значительно улучшилась. Согласно данным синоптиков, на 15 октября в Харькове и Богодухове пожарная опасность полностью отсутствует (зеленый уровень). Низкий класс опасности зафиксирован в Золочеве, Коломаке и Берестине. В то же время в Слобожанском, Изюме и Лозовой сохраняется высокий (четвертый) класс опасности.

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Прогноз на 16–19 октября

Дождливая погода задержится в регионе на несколько дней, после чего немного потеплеет:

  • 16 октября: облачно. Ночью прогнозируется дождь, а днём местами пройдёт небольшой дождь. Ветер восточный, 7–12 м/с. Ночью ожидается +10…+15°, днём — +13…+18°.
  • 17 октября: облачная погода с местами небольшим дождем. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, 5–10 м/с. Температура ночью составит +10…+15°, днем — +15…+20°.
  • 18 октября: облачно. Ночью местами небольшой дождь, а днем ожидается дождь, местами с грозой. Ветер восточный, 5–10 м/с. Ночью прогнозируется +10…+15°, а днем воздух прогреется до +17…+22°.
  • 19 октября: облачная погода, дожди, ночью местами сильные, кое-где возможны грозы. Ветер переменного направления, 3–8 м/с. Ночью температура будет в пределах +9…+14°, а днем — +13…+18°.

Как сообщали Новини.LIVE, опавшую листву в Харькове не нужно убирать повсеместно. На дорогах и спортивных площадках она мешает, а под деревьями может оставаться и постепенно перегнивать. Листья некоторых деревьев стоит собирать из-за вредителей, а остальные можно складывать в биокомпостеры и превращать в удобрение.

Также Новини.LIVE писали, что мэр Игорь Терехов заявил, что Харьков уже восстанавливает поврежденные сети, чтобы как можно скорее в домах появились вода, газ и свет. Параллельно готовятся дополнительные решения по энергообеспечению. Однако власти не раскрывают деталей подготовки, которые могут быть важны для врага.

Харьков Харьковская область Новости Харькова прогноз погоды температура воздуха погода в Харькове
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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