Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Дощі та туман: прогноз погоди на Харківщині у четвер

Дощі та туман: прогноз погоди на Харківщині у четвер

Ua ru
14 жовтня 2026 18:11
Погода у Харкові 15 жовтня: дощі, туман та похолодання
Люди з парасольками. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Харківщину прийшла справжня дощова осінь. У четвер, 15 жовтня, в регіоні переважатиме хмарна погода з опадами, які вранці та вдень місцями стануть значними. Окрім того, синоптики попереджають про ранковий туман та відчутне зниження температури повітря.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Реклама

Прогноз по області на 15 жовтня

У четвер, 15 жовтня, на Харківщині очікується хмарна погода. Пройде дощ, а вранці та вдень місцями прогнозуються значні опади. Вночі та вранці подекуди спостерігатиметься туман. Вітер дутиме з північної чверті зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+11°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться лише до +12…+17°.

Прогноз по місту

У Харкові 15 жовтня також дощитиме. Вночі та вранці місто накриє слабкий туман. Вітер північної чверті, 5–10 м/с. Нічна температура повітря в обласному центрі триматиметься в межах +8…+10°, а вдень повітря прогріється до +12…+14°.

Пожежна небезпека у регіоні

Завдяки тривалим дощам ситуація з пожежною небезпекою в області значно покращилася. Згідно з даними синоптиків, на 15 жовтня у Харкові та Богодухові повністю відсутня пожежна небезпека (зелений рівень). Низький клас загрози зафіксовано у Золочеві, Коломаці та Берестині. Водночас у Слобожанському, Ізюмі та Лозовій утримується високий (четвертий) клас небезпеки.

Читайте також:

Прогноз на 16–19 жовтня

Дощова погода затримається в регіоні на кілька днів, після чого дещо потеплішає

  • 16 жовтня: хмарно. Вночі прогнозується дощ, а вдень місцями пройде невеликий дощ. Вітер східний, 7–12 м/с. Вночі очікується +10…+15°, удень — +13…+18°. 
  • 17 жовтня: хмарна погода з місцями невеликим дощем. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер східний, 5–10 м/с. Температура вночі становитиме +10…+15°, вдень — +15…+20°. 
  • 18 жовтня: хмарно. Вночі місцями невеликий дощ, а вдень очікується дощ, подекуди з грозою. Вітер східний, 5–10 м/с. Вночі прогнозують +10…+15°, а вдень повітря прогріється до +17…+22°. 
  • 19 жовтня: хмарна погода, дощі, вночі місцями значні, подекуди можливі грози. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Вночі температура буде в межах +9…+14°, а вдень — +13…+18°.

Як повідомляли Новини.LIVE, опале листя у Харкові не потрібно прибирати всюди. На дорогах і спортивних майданчиках воно заважає, а під деревами може залишатися та поступово перегнивати. Листя деяких дерев варто збирати через шкідників, а решту можна складати у біокомпостери та перетворювати на добриво.

Також Новини.LIVE писали, що мер Ігор Терехов заявив, що Харків уже відновлює пошкоджені мережі, щоб якомога швидше в будинках були вода, газ та світло. Паралельно готуються додаткові рішення для енергозабезпечення. Проте влада не розкриває деталей підготовки, які можуть бути важливими для ворога.

Харків Харківська область Новини Харкова прогноз погоди температура повітря погода в Харкові
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації