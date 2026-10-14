Погода у Харкові 15 жовтня: дощі, туман та похолодання

Люди з парасольками. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Харківщину прийшла справжня дощова осінь. У четвер, 15 жовтня, в регіоні переважатиме хмарна погода з опадами, які вранці та вдень місцями стануть значними. Окрім того, синоптики попереджають про ранковий туман та відчутне зниження температури повітря.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз по області на 15 жовтня

У четвер, 15 жовтня, на Харківщині очікується хмарна погода. Пройде дощ, а вранці та вдень місцями прогнозуються значні опади. Вночі та вранці подекуди спостерігатиметься туман. Вітер дутиме з північної чверті зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+11°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться лише до +12…+17°.

Прогноз по місту

У Харкові 15 жовтня також дощитиме. Вночі та вранці місто накриє слабкий туман. Вітер північної чверті, 5–10 м/с. Нічна температура повітря в обласному центрі триматиметься в межах +8…+10°, а вдень повітря прогріється до +12…+14°.

Пожежна небезпека у регіоні

Завдяки тривалим дощам ситуація з пожежною небезпекою в області значно покращилася. Згідно з даними синоптиків, на 15 жовтня у Харкові та Богодухові повністю відсутня пожежна небезпека (зелений рівень). Низький клас загрози зафіксовано у Золочеві, Коломаці та Берестині. Водночас у Слобожанському, Ізюмі та Лозовій утримується високий (четвертий) клас небезпеки.

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Прогноз на 16–19 жовтня

Дощова погода затримається в регіоні на кілька днів, після чого дещо потеплішає:

16 жовтня: хмарно. Вночі прогнозується дощ, а вдень місцями пройде невеликий дощ. Вітер східний, 7–12 м/с. Вночі очікується +10…+15°, удень — +13…+18°.

17 жовтня: хмарна погода з місцями невеликим дощем. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер східний, 5–10 м/с. Температура вночі становитиме +10…+15°, вдень — +15…+20°.

18 жовтня: хмарно. Вночі місцями невеликий дощ, а вдень очікується дощ, подекуди з грозою. Вітер східний, 5–10 м/с. Вночі прогнозують +10…+15°, а вдень повітря прогріється до +17…+22°.

19 жовтня: хмарна погода, дощі, вночі місцями значні, подекуди можливі грози. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Вночі температура буде в межах +9…+14°, а вдень — +13…+18°.

Як повідомляли Новини.LIVE, опале листя у Харкові не потрібно прибирати всюди. На дорогах і спортивних майданчиках воно заважає, а під деревами може залишатися та поступово перегнивати. Листя деяких дерев варто збирати через шкідників, а решту можна складати у біокомпостери та перетворювати на добриво.

Також Новини.LIVE писали, що мер Ігор Терехов заявив, що Харків уже відновлює пошкоджені мережі, щоб якомога швидше в будинках були вода, газ та світло. Паралельно готуються додаткові рішення для енергозабезпечення. Проте влада не розкриває деталей підготовки, які можуть бути важливими для ворога.