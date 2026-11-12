Люди с зонтиками. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Харьковской области сохранится облачная и дождливая погода. В пятницу, 13 ноября, синоптики прогнозируют небольшие осадки, а днем местами будет усиливаться ветер. Температура воздуха останется относительно комфортной для середины осени, однако уже в ближайшие дни в регионе станет прохладнее.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове

В пятницу в Харькове будет облачно, ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный, ночью со скоростью 5–10 м/с, а днём — 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью составит +2…+4 °C. В дневные часы столбики термометров поднимутся до +11…+13 °C.

Погода в Харьковской области

В области 13 ноября также будет преобладать облачная погода с небольшим дождем. Юго-восточный ветер ночью будет дуть со скоростью 5–10 м/с, а днем усилится до 7–12 м/с. Местами возможны порывы до 15–20 м/с. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +1…+6 °C. Днем воздух прогреется до +9…+14 °C.

Прогноз на 14–17 ноября

В последующие дни погода в Харьковской области будет постепенно меняться. Дожди будут стихать, однако температура воздуха будет снижаться.

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14 ноября: будет облачно. Ночью ожидается дождь, днём местами пройдёт небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7–12 м/с, ночью и утром возможны порывы до 15–20 м/с. Температура ночью +2…+7 °C, днём +5…+10 °C.

15 ноября: облачно с прояснениями, без значительных осадков. Ветер восточной четверти, 7–12 м/с. Ночью температура составит от +4 °C до -1 °C, днем — +5…+10 °C.

16 ноября: переменная облачность, без значительных осадков. Ветер южный, 5–10 м/с. Ночью ожидается от +1 °C до -4 °C, днём — +4…+9 °C.

17 ноября: сохранится переменная облачность без значительных осадков. Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура ночью составит от +1 °C до -4 °C, днём — +3…+8 °C.

Климатические рекорды Харькова

По данным многолетних наблюдений с 1945 по 2025 год, 12 ноября в Харькове фиксировались значительные колебания температуры. Самым холодным этот день был в 1993 году, когда температура воздуха опустилась до -15,4 °C. В свою очередь, в 2023 году был зафиксирован максимум +13,8 °C. Среднесуточная температура воздуха по климатической норме 1991–2020 годов составляет +1,7 °C.

Радиационный фон в Харьковской области

По состоянию на 8:00 12 ноября показатели радиационного фона в населенных пунктах области оставались в пределах нормы. В Харькове зафиксировали 12 мкР/ч, в Золочеве — 14, Богодухове — 17, Коломаке — 15, Печенигах и Слобожанском — по 13, Берестине и Изюме — по 15, Лозовой — 12 мкР/ч. Контрольный уровень радиационного фона составляет до 25 мкР/ч. Все приведенные показатели ниже этого уровня.

Как сообщали Новини.LIVE, мэр Харькова Игорь Терехов представил проект восстановления жилого квартала на Северной Салтовке. Он предусматривает не только новые дома, но и детский сад, общественные пространства и подземное сооружение, которое будет служить укрытием и паркингом. Город планирует учесть опыт войны, чтобы сделать район безопасным и удобным для жизни.

Также Новини.LIVE писали, что с наступлением холодов жители Харькова начнут получать обновленные счета за коммунальные услуги. Несмотря на отопительный сезон, государство сохранило действие моратория на повышение базовых тарифов для населения.