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Главная Харьков Дожди и ветер накроют Харьковщину: прогноз на 13 ноября

Дожди и ветер накроют Харьковщину: прогноз на 13 ноября

Ua ru
12 ноября 2026 18:41
Погода в Харьковской области 13 ноября: дожди и ветер Новини.LIVE
Люди с зонтиками. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Харьковской области сохранится облачная и дождливая погода. В пятницу, 13 ноября, синоптики прогнозируют небольшие осадки, а днем местами будет усиливаться ветер. Температура воздуха останется относительно комфортной для середины осени, однако уже в ближайшие дни в регионе станет прохладнее.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове

В пятницу в Харькове будет облачно, ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный, ночью со скоростью 5–10 м/с, а днём — 7–12 м/с.
Температура воздуха ночью составит +2…+4 °C. В дневные часы столбики термометров поднимутся до +11…+13 °C.

Погода в Харьковской области

В области 13 ноября также будет преобладать облачная погода с небольшим дождем. Юго-восточный ветер ночью будет дуть со скоростью 5–10 м/с, а днем усилится до 7–12 м/с. Местами возможны порывы до 15–20 м/с. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +1…+6 °C. Днем воздух прогреется до +9…+14 °C.

Прогноз на 14–17 ноября

В последующие дни погода в Харьковской области будет постепенно меняться. Дожди будут стихать, однако температура воздуха будет снижаться.

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  • 14 ноября: будет облачно. Ночью ожидается дождь, днём местами пройдёт небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7–12 м/с, ночью и утром возможны порывы до 15–20 м/с. Температура ночью +2…+7 °C, днём +5…+10 °C.
  • 15 ноября: облачно с прояснениями, без значительных осадков. Ветер восточной четверти, 7–12 м/с. Ночью температура составит от +4 °C до -1 °C, днем — +5…+10 °C.
  • 16 ноября: переменная облачность, без значительных осадков. Ветер южный, 5–10 м/с. Ночью ожидается от +1 °C до -4 °C, днём — +4…+9 °C.
  • 17 ноября: сохранится переменная облачность без значительных осадков. Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура ночью составит от +1 °C до -4 °C, днём — +3…+8 °C.

Климатические рекорды Харькова

По данным многолетних наблюдений с 1945 по 2025 год, 12 ноября в Харькове фиксировались значительные колебания температуры. Самым холодным этот день был в 1993 году, когда температура воздуха опустилась до -15,4 °C. В свою очередь, в 2023 году был зафиксирован максимум +13,8 °C. Среднесуточная температура воздуха по климатической норме 1991–2020 годов составляет +1,7 °C.

Радиационный фон в Харьковской области

По состоянию на 8:00 12 ноября показатели радиационного фона в населенных пунктах области оставались в пределах нормы. В Харькове зафиксировали 12 мкР/ч, в Золочеве — 14, Богодухове — 17, Коломаке — 15, Печенигах и Слобожанском — по 13, Берестине и Изюме — по 15, Лозовой — 12 мкР/ч. Контрольный уровень радиационного фона составляет до 25 мкР/ч. Все приведенные показатели ниже этого уровня.

Как сообщали Новини.LIVE, мэр Харькова Игорь Терехов представил проект восстановления жилого квартала на Северной Салтовке. Он предусматривает не только новые дома, но и детский сад, общественные пространства и подземное сооружение, которое будет служить укрытием и паркингом. Город планирует учесть опыт войны, чтобы сделать район безопасным и удобным для жизни.

Также Новини.LIVE писали, что с наступлением холодов жители Харькова начнут получать обновленные счета за коммунальные услуги. Несмотря на отопительный сезон, государство сохранило действие моратория на повышение базовых тарифов для населения.

Харьков Харьковская область Новости Харькова прогноз погоды погода в Харькове
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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