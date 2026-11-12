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Головна Харків Дощі та вітер накриють Харківщину: прогноз на 13 листопада

Дощі та вітер накриють Харківщину: прогноз на 13 листопада

Ua ru
12 листопада 2026 18:41
Погода на Харківщині 13 листопада: дощі та вітер Новини.LIVE
Люди з парасольками. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Харківщині збережеться хмарна та дощова погода. У п'ятницю, 13 листопада, синоптики прогнозують невеликі опади, а вдень місцями посилюватиметься вітер. Температура повітря залишатиметься відносно комфортною для середини осені, однак уже найближчими днями в регіоні стане прохолодніше.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Харкові

У п'ятницю в Харкові буде хмарно, очікується невеликий дощ. Вітер південно-східний, уночі зі швидкістю 5–10 м/с, а вдень — 7–12 м/с.
Температура повітря вночі становитиме +2…+4 °C. У денні години стовпчики термометрів піднімуться до +11…+13 °C.

Погода на Харківщині

В області 13 листопада також переважатиме хмарна погода з невеликим дощем. Південно-східний вітер уночі дутиме зі швидкістю 5–10 м/с, а вдень посилиться до 7–12 м/с. Місцями можливі пориви до 15–20 м/с. Уночі температура повітря коливатиметься в межах +1…+6 °C. Вдень повітря прогріється до +9…+14 °C.

Прогноз на 14–17 листопада

У наступні дні погода на Харківщині поступово змінюватиметься. Дощі відступатимуть, проте температура повітря знижуватиметься.

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  • 14 листопада: буде хмарно. Уночі очікується дощ, удень місцями пройде невеликий дощ. Вітер північно-східний, 7–12 м/с, уночі та вранці можливі пориви до 15–20 м/с. Температура вночі +2…+7 °C, вдень +5…+10 °C.
  • 15 листопада: хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер східної чверті, 7–12 м/с. Уночі температура становитиме від +4 °C до -1 °C, удень — +5…+10 °C.
  • 16 листопада: мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південний, 5–10 м/с. Уночі очікується від +1 °C до -4 °C, удень — +4…+9 °C.
  • 17 листопада: збережеться мінлива хмарність без істотних опадів. Південний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі становитиме від +1 °C до -4 °C, вдень — +3…+8 °C.

Кліматичні рекорди Харкова

За багаторічними спостереженнями з 1945 до 2025 року, 12 листопада в Харкові фіксували суттєві температурні коливання. Найхолоднішим цей день був у 1993 році, коли температура повітря опустилася до -15,4 °C. Натомість у 2023 році зафіксували максимум +13,8 °C. Середньодобова температура повітря за кліматичною нормою 1991–2020 років становить +1,7 °C.

Радіаційний фон на Харківщині

Станом на 8:00 12 листопада показники радіаційного фону в населених пунктах області залишалися в межах норми. У Харкові зафіксували 12 мкР/год, у Золочеві — 14, Богодухові — 17, Коломаку — 15, Печенігах і Слобожанському — по 13, Берестині та Ізюмі — по 15, Лозовій — 12 мкР/год. Контрольний рівень радіаційного фону становить до 25 мкР/год. Усі наведені показники нижчі за цей рівень.

Як повідомляли Новини.LIVE, мер Харкова Ігор Терехов представив проєкт відновлення житлового кварталу на Північній Салтівці. Він передбачає не лише нові будинки, а й дитячий садок, громадські простори та підземну споруду, яка слугуватиме укриттям і паркінгом. Місто планує врахувати досвід війни, щоб зробити район безпечним і зручним для життя.

Також Новини.LIVE писали, що з початком холодів жителі Харкова почнуть отримувати оновлені платіжки за комунальні послуги. Попри опалювальний сезон, держава зберегла дію мораторію на підвищення базових тарифів для населення.

Харків Харківська область Новини Харкова прогноз погоди погода в Харкові
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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