Люди з парасольками. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Харківщині збережеться хмарна та дощова погода. У п'ятницю, 13 листопада, синоптики прогнозують невеликі опади, а вдень місцями посилюватиметься вітер. Температура повітря залишатиметься відносно комфортною для середини осені, однак уже найближчими днями в регіоні стане прохолодніше.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Харкові

У п'ятницю в Харкові буде хмарно, очікується невеликий дощ. Вітер південно-східний, уночі зі швидкістю 5–10 м/с, а вдень — 7–12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +2…+4 °C. У денні години стовпчики термометрів піднімуться до +11…+13 °C.

Погода на Харківщині

В області 13 листопада також переважатиме хмарна погода з невеликим дощем. Південно-східний вітер уночі дутиме зі швидкістю 5–10 м/с, а вдень посилиться до 7–12 м/с. Місцями можливі пориви до 15–20 м/с. Уночі температура повітря коливатиметься в межах +1…+6 °C. Вдень повітря прогріється до +9…+14 °C.

Прогноз на 14–17 листопада

У наступні дні погода на Харківщині поступово змінюватиметься. Дощі відступатимуть, проте температура повітря знижуватиметься.

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14 листопада: буде хмарно. Уночі очікується дощ, удень місцями пройде невеликий дощ. Вітер північно-східний, 7–12 м/с, уночі та вранці можливі пориви до 15–20 м/с. Температура вночі +2…+7 °C, вдень +5…+10 °C.

15 листопада: хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер східної чверті, 7–12 м/с. Уночі температура становитиме від +4 °C до -1 °C, удень — +5…+10 °C.

16 листопада: мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південний, 5–10 м/с. Уночі очікується від +1 °C до -4 °C, удень — +4…+9 °C.

17 листопада: збережеться мінлива хмарність без істотних опадів. Південний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі становитиме від +1 °C до -4 °C, вдень — +3…+8 °C.

Кліматичні рекорди Харкова

За багаторічними спостереженнями з 1945 до 2025 року, 12 листопада в Харкові фіксували суттєві температурні коливання. Найхолоднішим цей день був у 1993 році, коли температура повітря опустилася до -15,4 °C. Натомість у 2023 році зафіксували максимум +13,8 °C. Середньодобова температура повітря за кліматичною нормою 1991–2020 років становить +1,7 °C.

Радіаційний фон на Харківщині

Станом на 8:00 12 листопада показники радіаційного фону в населених пунктах області залишалися в межах норми. У Харкові зафіксували 12 мкР/год, у Золочеві — 14, Богодухові — 17, Коломаку — 15, Печенігах і Слобожанському — по 13, Берестині та Ізюмі — по 15, Лозовій — 12 мкР/год. Контрольний рівень радіаційного фону становить до 25 мкР/год. Усі наведені показники нижчі за цей рівень.

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