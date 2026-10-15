Погода в Харькове 16 октября: дожди и облачность в конце недели

Женщина с зонтиком. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харьковской области сохраняется настоящая осенняя погода с облачным небом и осадками. В пятницу, 16 октября, в регионе прогнозируются дожди, которые ночью местами могут быть сильными. Синоптики призывают водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз по области

В пятницу, 16 октября, в Харьковской области ожидается облачная погода. Ночью пройдут дожди, местами сильные, а днем прогнозируется меньшее количество осадков. Ветер будет восточным со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +10…+15°, а днем столбики термометров поднимутся до +14…+19°.

Прогноз по Харькову

В Харькове 16 октября также ожидается облачная погода. Ночью пройдет дождь, а днем синоптики также прогнозируют незначительные осадки. Ветер восточный, 7–12 м/с. Ночная температура воздуха в областном центре будет держаться в пределах +12…+14°, а днем воздух прогреется до +15…+17°.

Пожарная опасность

Благодаря продолжительным дождям ситуация с пожарной опасностью в области полностью стабилизировалась. Согласно данным синоптиков, по состоянию на 16 октября в Харькове и на всей территории области (в Золочеве, Богодухове, Коломаке, Слобожанском, Берестине, Лозовой и Изюме) пожарная опасность полностью отсутствует — зафиксирован зеленый уровень.

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Прогноз на 17–20 октября

В ближайшие дни в регионе сохранится преимущественно облачная погода с периодическими дождями:

17 октября: облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер восточной четверти, 5–10 м/с. Ночью прогнозируется +10…+15°, а днём — +15…+20°.

18 октября: облачно, ночью небольшой дождь, а днём ожидается дождь, местами с грозой. Ветер восточной четверти, 7–12 м/с. Ночью температура составит +9…+14°, днем — +16…+21°.

19 октября: облачная погода, дожди, днем местами пройдут грозы. Ветер восточный, 5–10 м/с. Ночью будет +9…+14°, а днем — +13…+18°.

20 октября: переменная облачность, без значительных осадков. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Ночная температура воздуха снизится до +5…+10° тепла, а днем столбики термометров покажут +13…+18°.

Как сообщали Новини.LIVE, мэр Игорь Терехов заявил, что Харьков уже восстанавливает поврежденные сети, чтобы как можно скорее в домах появились вода, газ и свет. Параллельно готовятся дополнительные решения по энергообеспечению. Однако власти не раскрывают деталей подготовки, которые могут быть важны для противника.

Также Новини.LIVE писали, что опавшую листву в Харькове не нужно убирать повсеместно. На дорогах и спортивных площадках она мешает, а под деревьями может оставаться и постепенно перегнивать. Листья некоторых деревьев стоит собирать из-за вредителей, а остальные можно складывать в биокомпостеры и превращать в удобрение.