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Головна Харків Дощі не відступають: погода на Харківщині у п'ятницю

Дощі не відступають: погода на Харківщині у п'ятницю

Ua ru
15 жовтня 2026 18:57
Погода у Харкові 16 жовтня: дощі та хмарність наприкінці тижня
Жінка з парасолькою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Харківщині утримується справжня осіння погода з хмарним небом та опадами. У п'ятницю, 16 жовтня, в регіоні прогнозують дощі, які вночі місцями можуть бути значними. Синоптики закликають водіїв та пішоходів бути уважними на дорогах.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз по області

У п'ятницю, 16 жовтня, на Харківщині очікується хмарна погода. Вночі пройде дощ, місцями значний, а вдень прогнозується менша кількість опадів. Вітер буде східним зі швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10…+15°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +14…+19°.

Прогноз по Харкову

У Харкові 16 жовтня також очікуються хмарна погода. Вночі пройде дощ, а вдень синоптики також прогнозують незначні опади. Вітер східний, 7–12 м/с. Нічна температура повітря в обласному центрі триматиметься в межах +12…+14°, а вдень повітря прогріється до +15…+17°.

Пожежна небезпека

Завдяки тривалим дощам ситуація з пожежною небезпекою в області повністю стабілізувалася. Згідно з даними синоптиків, на 16 жовтня у Харкові та по всій території області (у Золочеві, Богодухові, Коломаці, Слобожанському, Берестині, Лозовій та Ізюмі) пожежна небезпека повністю відсутня — зафіксовано зелений рівень.

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Прогноз на 17–20 жовтня

Найближчими днями в регіоні збережеться переважно хмарна погода з періодичними дощами:

  • 17 жовтня: хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер східної чверті, 5–10 м/с. Вночі прогнозують +10…+15°, а вдень — +15…+20°. 
  • 18 жовтня: хмарно, вночі невеликий дощ, а вдень очікується дощ, місцями з грозою. Вітер східної чверті, 7–12 м/с. Вночі температура становитиме +9…+14°, удень — +16…+21°. 
  • 19 жовтня: хмарна погода, дощі, вдень місцями прогримить гроза. Вітер східний, 5–10 м/с. Вночі буде +9…+14°, а вдень — +13…+18°. 
  • 20 жовтня: мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Нічна температура повітря знизиться до +5…+10° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть +13…+18°.

Як повідомляли Новини.LIVE, мер Ігор Терехов заявив, що Харків уже відновлює пошкоджені мережі, щоб якомога швидше в будинках були вода, газ та світло. Паралельно готуються додаткові рішення для енергозабезпечення. Проте влада не розкриває деталей підготовки, які можуть бути важливими для ворога.

Також Новини.LIVE писали, що опале листя у Харкові не потрібно прибирати всюди. На дорогах і спортивних майданчиках воно заважає, а під деревами може залишатися та поступово перегнивати. Листя деяких дерев варто збирати через шкідників, а решту можна складати у біокомпостери та перетворювати на добриво.

Харків Харківська область Новини Харкова прогноз погоди температура повітря погода в Харкові
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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