Дожди пока не утихают: прогноз погоды в Харькове на завтра

Женщина идет под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 13 июня, в Харькове ожидаются кратковременные дожди и гроза. Несмотря на осадки, днем температура воздуха поднимется до +28 °С. Аналогичная погода прогнозируется и в районах области.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Погода в Харькове 13 июня

В самом Харькове синоптики прогнозируют облачно с прояснениями. Ночью синоптики прогнозируют небольшой кратковременный дождь, а днем — кратковременный дождь и грозу.

Температура воздуха в областном центре ночью составит +15...+17 °С, днем — +26...+28 °С. Ветер северо-западный, 5–10 м/с.

Синоптики также объявили штормовое предупреждение. Днем 13 июня и до конца суток в Харькове и области ожидаются грозы. Объявлен I уровень опасности — желтый.

Читайте также:

Предупреждение о грозе. Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Погода в Харьковской области 13 июня

На территории Харьковской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие кратковременные дожди, а днем дожди и грозы возможны в большинстве районов.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +12 до +17 °С, днем — от +24 до +29 °С. Ветер северо-западный, 5–10 м/с.

Климатический рекорд 12 июня в Харькове

По многолетним наблюдениям метеорологов, самую низкую температуру воздуха 12 июня в Харькове зафиксировали в 1982 году — +2,7 °С.

Самым теплым этот день был в 2010 году, когда воздух прогрелся до +34,3 °С. Среднесуточная температура для этой даты составляет +21 °С.

Какая будет погода в ближайшие дни

В воскресенье, 14 июня, в Харьковской области местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит +11...+16 °С, днем — +21...+26 °С.

15 июня синоптики прогнозируют дожди, а местами и грозы. Температура воздуха днем снизится до +19...+24 °С. 16 июня ожидается переменная облачность. Днем местами возможны кратковременные дожди и грозы. Воздух прогреется до +20...+25 °С. 17 июня существенного потепления не прогнозируют. Температура воздуха днем будет оставаться в пределах +20...+25 °С, местами возможны небольшие кратковременные дожди.

По предварительному прогнозу Украинского гидрометцентра, с 18 по 22 июня будет преобладать сухая погода. Лишь в начале периода возможны кратковременные дожди и грозы. В конце недели температура воздуха может подняться до +33 °С.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Харькове планируют капитально отремонтировать сквер Тихонова, расположенный на улице Клочковской, 3. Это пространство хотят превратить в современную арт-площадку для отдыха и творческих инициатив.

Также Новини.LIVE сообщали, что в харьковском метрополитене планируют ввести музыкальное сопровождение на станциях. В метро говорят, что это поможет снизить уровень стресса в сложное время.