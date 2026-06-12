Дощі поки не відступають: погода у Харкові на завтра

Жінка йде під парасолею. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 13 червня, у Харкові очікуються короткочасні дощі та гроза. Попри опади, повітря вдень прогріється до +28 °С. Аналогічна погода прогнозується і у районах області.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Погода в Харкові 13 червня

У самому Харкові синоптики прогнозують хмарно з проясненнями. Вночі синоптики прогнозують невеликий короткочасний дощ, а вдень — короткочасний дощ та грозу.

Температура повітря в обласному центрі вночі становитиме +15...+17 °С, вдень — +26...+28 °С. Вітер північно-західний, 5–10 м/с.

Синоптики також оголосили штормове попередження. Вдень 13 червня та до кінця доби в Харкові й області очікуються грози. Оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

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Попередження про грозу. Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

Погода в Харківській області 13 червня

На території Харківської області прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, а вдень дощі та грози можливі в більшості районів.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +12 до +17 °С, вдень — від +24 до +29 °С. Вітер північно-західний, 5–10 м/с.

Кліматичний рекорд 12 червня у Харкові

За багаторічними спостереженнями метеорологів, найнижчу температуру повітря 12 червня у Харкові зафіксували у 1982 році — +2,7 °С.

Найтеплішим цей день був у 2010 році, коли повітря прогрілося до +34,3 °С. Середньодобова температура для цієї дати становить +21 °С.

Якою буде погода у найближчі дні

У неділю, 14 червня, на Харківщині місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. Температура повітря вночі становитиме +11...+16 °С, вдень — +21...+26 °С.

15 червня синоптики прогнозують дощі, а місцями й грози. Температура повітря вдень знизиться до +19...+24 °С. 16 червня очікується мінлива хмарність. Вдень місцями можливі короткочасні дощі та грози. Повітря прогріється до +20...+25 °С. 17 червня істотного потепління не прогнозують. Температура повітря вдень залишатиметься в межах +20...+25 °С, місцями можливі невеликі короткочасні дощі.

За попереднім прогнозом Українського гідрометцентру, з 18 по 22 червня переважатиме суха погода. Лише на початку періоду можливі короткочасні дощі та грози. Наприкінці тижня температура повітря може зрости до +33 °С.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Харкові планують капітально відремонтувати сквер Тихонова, що розташований на вулиці Клочківській, 3. Цей простір хочуть перетворити на сучасний арт-майданчик для відпочинку та творчих ініціатив.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у харківському метрополітені планують запровадити музичний супровід на станціях. У метро кажуть, що це допоможе знизити рівень стресу у складний час.