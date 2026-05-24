Дожди в Харькове не отступают: прогноз погоды на завтра

Женщина идет под зонтом.

На Харьковщине и в дальнейшем будет сохраняться неустойчивая погода с дождями и грозами. 25 мая синоптики прогнозируют осадки по области, а с середины новой недели температура воздуха начнет постепенно снижаться.

Прогноз погоды на Харьковщине на ближайшие дни.

Прогноз погоды в Харькове на 25 мая

В самом Харькове в ночь на 25 мая будет без существенных осадков, а днем ожидается небольшой кратковременный дождь. Воздух в городе прогреется до +22...+24 °C. Ветер в регионе будет северо-западным. Ночью его скорость составит 5-10 м/с, днем - 9-14 м/с.

Прогноз погоды в Харьковской области на 25 мая

На Харьковщине ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью существенных осадков не прогнозируют, однако днем по области пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Температура воздуха ночью составит +12...+17 °C, днем - +20...+25 °C.

Погода на Харьковщине в ближайшие дни

Уже во вторник, 26 мая, температура на Харьковщине начнет снижаться. Днем синоптики прогнозируют +17...+22 °C, а местами снова возможны кратковременные дожди. Кроме того, ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Еще прохладнее станет в среду, 27 мая. В области прогнозируют +16...+21 °C днем, кратковременные дожди и сильные порывы северо-западного ветра.

