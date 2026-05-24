Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Дожди в Харькове не отступают: прогноз погоды на завтра

Дожди в Харькове не отступают: прогноз погоды на завтра

Ua ru
Дата публикации 24 мая 2026 18:14
Дожди в Харькове не отступают: прогноз погоды на завтра
Женщина идет под зонтом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На Харьковщине и в дальнейшем будет сохраняться неустойчивая погода с дождями и грозами. 25 мая синоптики прогнозируют осадки по области, а с середины новой недели температура воздуха начнет постепенно снижаться.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Негода у Харкові не відступає: прогноз погоди на завтра - фото 1
Прогноз погоды на Харьковщине на ближайшие дни. Фото: скриншот из Telegram

Прогноз погоды в Харькове на 25 мая

В самом Харькове в ночь на 25 мая будет без существенных осадков, а днем ожидается небольшой кратковременный дождь. Воздух в городе прогреется до +22...+24 °C. Ветер в регионе будет северо-западным. Ночью его скорость составит 5-10 м/с, днем - 9-14 м/с.

Прогноз погоды в Харьковской области на 25 мая

На Харьковщине ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью существенных осадков не прогнозируют, однако днем по области пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Температура воздуха ночью составит +12...+17 °C, днем - +20...+25 °C.

Погода на Харьковщине в ближайшие дни

Уже во вторник, 26 мая, температура на Харьковщине начнет снижаться. Днем синоптики прогнозируют +17...+22 °C, а местами снова возможны кратковременные дожди. Кроме того, ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Читайте также:

Еще прохладнее станет в среду, 27 мая. В области прогнозируют +16...+21 °C днем, кратковременные дожди и сильные порывы северо-западного ветра.

Ранее журналисты Новини.LIVE сообщали, что в День вышиванки в Харькове под открытым небом состоялся концерт народных музыкантов, которые играли в самом центре города. Для многих это был не просто праздник, а напоминание о доме, который приходится защищать уже четвертый год войны.

Кроме этого, журналисты Новини.LIVE прогулялись по улицам Харькова и сняли жизнь горожан. Жизнь несмотря на обстрелы здесь продолжается в обычном темпе. Харьковчане спешат по делам, переходят дорогу на оживленных перекрестках и гуляют по просторным площадям.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове коммунальщики начали сезонную обработку роз и хвойных растений от вредителей и болезней. Работы сейчас продолжаются на улице Полтавский Шлях. Специалисты обрабатывают кусты роз и хвойные насаждения специальными препаратами. В коммунальном предприятии отмечают, что средства, которые используют для защиты растений, безопасны для людей и животных.

Новости Харькова дождь температура воздуха погода в Харькове
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации