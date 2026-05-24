Дощі у Харкові не відступають: прогноз погоди на завтра
На Харківщині й надалі зберігатиметься нестійка погода з дощами та грозами. 25 травня синоптики прогнозують опади по області, а з середини нового тижня температура повітря почне поступово знижуватися.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Прогноз погоди у Харкові на 25 травня
У самому Харкові у ніч на 25 травня буде без істотних опадів, а вдень очікується невеликий короткочасний дощ. Повітря в місті прогріється до +22...+24 °C. Вітер у регіоні буде північно-західним. Уночі його швидкість становитиме 5-10 м/с, удень — 9-14 м/с.
Прогноз погоди у Харківській області на 25 травня
На Харківщині очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі істотних опадів не прогнозують, однак удень по області пройдуть короткочасні дощі, місцями можливі грози. Температура повітря вночі становитиме +12...+17 °C, удень — +20...+25 °C.
Погода на Харківщині у найближчі дні
Уже у вівторок, 26 травня, температура на Харківщині почне знижуватися. Вдень синоптики прогнозують +17...+22 °C, а місцями знову можливі короткочасні дощі. Крім того, очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.
Ще прохолодніше стане у середу, 27 травня. В області прогнозують +16...+21 °C вдень, короткочасні дощі та сильні пориви північно-західного вітру.
