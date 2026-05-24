Головна Харків Дощі у Харкові не відступають: прогноз погоди на завтра

Дощі у Харкові не відступають: прогноз погоди на завтра

Дата публікації: 24 травня 2026 18:14
Дощі у Харкові не відступають: прогноз погоди на завтра
Жінка йде під парасолею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Харківщині й надалі зберігатиметься нестійка погода з дощами та грозами. 25 травня синоптики прогнозують опади по області, а з середини нового тижня температура повітря почне поступово знижуватися.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Негода у Харкові не відступає: прогноз погоди на завтра - фото 1
Прогноз погоди на Харківщині на найближчі дні. Фото: скриншот з Telegram

Прогноз погоди у Харкові на 25 травня

У самому Харкові у ніч на 25 травня буде без істотних опадів, а вдень очікується невеликий короткочасний дощ. Повітря в місті прогріється до +22...+24 °C. Вітер у регіоні буде північно-західним. Уночі його швидкість становитиме 5-10 м/с, удень — 9-14 м/с.

Прогноз погоди у Харківській області на 25 травня

На Харківщині очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі істотних опадів не прогнозують, однак удень по області пройдуть короткочасні дощі, місцями можливі грози. Температура повітря вночі становитиме +12...+17 °C, удень — +20...+25 °C.

Погода на Харківщині у найближчі дні

Уже у вівторок, 26 травня, температура на Харківщині почне знижуватися. Вдень синоптики прогнозують +17...+22 °C, а місцями знову можливі короткочасні дощі. Крім того, очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.

Читайте також:

Ще прохолодніше стане у середу, 27 травня. В області прогнозують +16...+21 °C вдень, короткочасні дощі та сильні пориви північно-західного вітру.

Раніше журналісти Новини.LIVE повідомляли, що у День вишиванки в Харкові просто неба відбувся концерт народних музикантів, які грали у самому центрі міста. Для багатьох це було не просто свято, а нагадування про дім, який доводиться захищати вже четвертий рік війни.

Окрім цього, журналісти Новини.LIVE прогулялися вулицями Харкова та зафільмували життя містян. Життя попри обстріли тут триває у звичному темпі. Харків'яни поспішають у справах, переходять дорогу на жвавих перехрестях та гуляють просторими площами.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові комунальники розпочали сезонну обробку троянд та хвойних рослин від шкідників і хвороб. Роботи зараз тривають на вулиці Полтавський Шлях. Фахівці обробляють кущі троянд та хвойні насадження спеціальними препаратами. У комунальному підприємстві зазначають, що засоби, які використовують для захисту рослин, безпечні для людей і тварин.

Новини Харкова дощ температура повітря погода в Харкові
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
