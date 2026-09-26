Погода в Харькове и области 27 сентября: прогноз на несколько дней

Девушки в дождевиках идут по улице. Фото иллюстративное: УНИАН

После нескольких более сухих дней в Харьковской области погода вновь изменится. В воскресенье, 27 сентября, в регион вернутся кратковременные дожди, а уже в начале новой недели усилится ветер. Местами его порывы будут достигать 15–20 м/с.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

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Погода в Харькове 27 сентября

В Харькове воскресенье будет облачным с прояснениями. Ночью синоптики не прогнозируют существенных осадков, а днем пройдет небольшой кратковременный дождь. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Ночью температура воздуха составит +10...+12 °C, а днём воздух прогреется до +16...+18 °C.

Погода в Харьковской области 27 сентября

В Харьковской области также будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой кратковременный дождь возможен лишь местами, а днем осадки ожидаются по всей области. Ветер будет северо-восточным со скоростью 7–12 м/с. Ночью температура составит +9...+14 °C, днем — +14...+19 °C.

Погода в Харьковской области в ближайшие дни

В понедельник, 28 сентября, ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, а днем в отдельных районах его порывы будут достигать 15–20 м/с. Ночью будет +9...+14 °C, днём — +16...+21 °C.

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Во вторник, 29 сентября, дожди прекратятся. Синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков, однако сильный ветер сохранится. Местами днем порывы будут достигать 15–20 м/с. Температура ночью составит +8...+13 °C, днём — +17...+22 °C.

Какая была погода в Харьковской области

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 26 сентября после нескольких дождливых дней в Харьковской области установилась более сухая погода. Осадков не прогнозировали, однако ночью и утром область покрывал слабый туман. А перед этим, 24 сентября, погода была значительно хуже. В Харьковской области прогнозировали дожди, туман и сильные порывы ветра после прохождения осеннего циклона.

Новини.LIVE еще 23 сентября сообщали, что регион накрыла сильная непогода. Синоптики предупреждали о значительных дождях, грозах и порывах ветра до 15–20 м/с, а дневная температура опустилась до +14...+19 °C.