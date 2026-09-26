Погода у Харкові та області 27 вересня: прогноз на кілька днів

Дівчата в дощовиках йдуть вулицею. Фото ілюстративне: УНІАН

Після кількох сухіших днів на Харківщині знову зміниться погода. У неділю, 27 вересня, до регіону повернуться короткочасні дощі, а вже на початку нового тижня посилиться вітер. Місцями його пориви сягатимуть 15–20 м/с.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Харкові 27 вересня

У Харкові неділя буде хмарною з проясненнями. Вночі істотних опадів синоптики не прогнозують, а вдень пройде невеликий короткочасний дощ. Північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Уночі температура повітря становитиме +10...+12 °C, а вдень повітря прогріється до +16...+18 °C.

Погода у Харківській області 27 вересня

На Харківщині також буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий короткочасний дощ можливий лише місцями, а вдень опади очікуються по області. Вітер буде північно-східним зі швидкістю 7–12 м/с. Уночі температура становитиме +9...+14 °C, удень — +14...+19 °C.

Погода на Харківщині найближчими днями

У понеділок, 28 вересня, очікується мінлива хмарність. Місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, а вдень в окремих районах його пориви сягатимуть 15–20 м/с. Уночі буде +9...+14 °C, удень — +16...+21 °C.

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У вівторок, 29 вересня, дощі припиняться. Синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів, однак сильний вітер збережеться. Місцями вдень пориви сягатимуть 15–20 м/с. Температура вночі становитиме +8...+13 °C, удень — +17...+22 °C.

Якою була погода на Харківщині

Раніше Новини.LIVE писали, що 26 вересня після кількох дощових днів на Харківщині встановилася сухіша погода. Опадів не прогнозували, однак уночі та вранці область накривав слабкий туман. А перед цим, 24 вересня, погода була значно гіршою. На Харківщині прогнозували дощі, туман і сильні пориви вітру після проходження осіннього циклону.

Новини.LIVE ще 23 вересня повідомляли, що регіон накрила сильніша негода. Синоптики попереджали про значні дощі, грози та пориви вітру до 15–20 м/с, а денна температура опустилася до +14...+19 °C.